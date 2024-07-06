鄭文燦涉貪「有還500萬」 徐巧芯：證明綠過去會貪污

立委徐巧芯（中）受訪談及鄭文燦涉貪，直言「基本就是跌落到地獄」。（記者黃子暘攝）

2024/07/06 17:57

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨啟動國會改革說明會，今（6）日在新北市三重區舉行，立委徐巧芯出席宣講，席間受訪談及海峽交流基金會董事長鄭文燦涉貪，直言鄭文燦「基本就是跌落到地獄」，就算500萬元有還回，收賄也會處罰未遂犯，而且已經蒐證7年，鄭文燦「逃不掉」對於總統賴清德與民進黨將造成很大的傷害，證明民進黨在過去一段時間是會貪污的。

徐巧芯受訪表示，鄭文燦被桃園地檢署告發涉嫌洗錢、收賄、洩密，大眾可能最關心涉嫌收賄部分，「既然你已收了500萬，貪污事實我認為是已經坐定了，因為貪污有處罰未遂犯，不管是否還回，收受不法所得基本上就是貪污」。

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至於涉嫌洩密部分，徐巧芯說，是準備重劃、還未對外公告的地區告訴他人，使他人可以先用低價收購土地、蓋房子後，等土地變成重劃區，就可以形成暴利；桃園地方法院認為此案鄭文燦嫌疑重大，只是因為同案其他被告都被羈押禁見，且該案有長達7年的監聽譯文與照片佐證，認為鄭文燦不會有串供之虞，才讓他500萬元交保。

徐巧芯說，她認為鄭文燦這次大概逃不掉，先前她踢爆鄭文燦其他案件是否也循這次華亞園區弊案手段進行？有些案件在她踢爆後就立刻停止行動，有些案件被檢察官調查，但如果還有更多案子在水底下，要用什麼方式查出？「類似案子我不知道的到底還有多少、水還有多深？」呼籲檢調針對之前她揭露的部分重新調查。徐巧芯也表示，相關弊案會是對民進黨、賴清德很大的破口，證明民進黨在過去一段時間是會貪污的。

現場媒體提問如何看待賴清德、鄭文燦關係不佳，徐巧芯說，賴、鄭關係一直不好，根據媒體報導，賴清德本來沒有要讓鄭文燦做海基會董事長，是遭前總統蔡英文「攔胡」，這次鄭文燦被偵訊是很低調地進行，她凌晨就接獲消息，在思考是否跟民進黨內鬥有關，尤其民進黨派系正國會一次開除3人，現在民進黨種種問題浮出水面，他們在國會也是亂哄哄一片，呼籲賴清德多關注民生，而非內鬥、軟禁議事人員造成國家混亂。

立委洪孟楷針對鄭文燦議題受訪表示，檢調勿枉勿縱是必要的，鄭文燦也要說明清楚，過去他在桃園市長或是行政院副院長任內有那麼多重要的開發案，是不是也要相關檢調來釐清？不分黨派藍綠，若有涉嫌違法者都應查清、勿枉勿縱。

至於是否認為鄭文燦應辭職下台，洪孟楷說，這應該要由任命鄭文燦的賴清德說明，執政才一個多月時間，給國人看到什麼樣的情況，國人都在看眼裡，希望回到民生議題好好為2350萬人努力。

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