控染疫金跳票、蓋摩天輪、謝友友廠商……基隆人細數罷免謝國樑原因

住台北的基隆人蘇小姐首次參加社會運動、擔任拆樑志工，常犧牲休假推廣連署，盼能為基隆付出心力。（蘇小姐提供）

2024/07/04 23:31

〔記者楊心慧／基隆報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，連署份數已突破四萬大關，第二階段連署已超過四萬份，明（5日）下午將到基隆市選委會送件；謝國樑爭議多，拆樑引起年輕人共鳴，不但填寫申請書，更「呼朋引伴」參加，甚至還有在台北工作租屋的基隆人主動擔任志工，犧牲休假時間推廣，就怕擔心拆樑失敗，將導致基隆發展受阻，就算推廣連署的過程遭警察驅趕、民眾怒罵都無法阻止其拆樑決心。

在台北市上班而租屋的基隆人王小姐回基隆填寫連署，並向周邊朋友推廣連署拆樑，她受訪細數謝國樑爭議，包含謝國樑剛開始談東岸廣場招標金額與發言人不同、選前主張當選推動染疫慰問金卻跳票、電動車政策朝夕令改引發「電動車之亂」、辦超跑嘉年華引起大塞車、擬推國門廣場蓋摩天輪卻未思考恐引起交通打結，認為謝國樑根本不了解基隆人需求，任內勢必造成基隆停滯。

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同樣住台北的基隆人蘇小姐則首次參加社會運動，更擔任拆樑志工，盼能為基隆做點事，她受訪表示，基隆東岸廣場今年初發生爭議時，曾寫市長信箱，盼市長說明招商過程卻未獲回應，再來就是謝國樑擬蓋摩天輪政策，未思考基隆每年長達300天下雨，除雨天無法搭乘，還容易故障造成維修費高昂，更破壞當地視野及鳥類生態。

蘇小姐說，不少志工朋友查謝國樑任內標案，發現得標廠商十分「固定」，「謝友友廠商們」完全不避諱，且謝國樑面對爭議皆不說明，早已不適任；她也分享，曾在推廣連署的過程中，有80歲的爺爺及奶奶是國民黨資深黨員、皮夾內還有黨證，仍填寫罷免連署書，甚至向她說：「不能只有藍綠而沒有是非，再讓謝國樑亂搞，基隆恐怕會完蛋，因此一定要站出來連署」讓她相當感動。

另也有志工分享在邀請市民填寫聯署書遭警察刁難、盤查，警方無任何事證就要求他們拿出身分證，並進行驅趕，警方更聲稱是有人報警所以才會查，在推廣連署的過程中，也會遇到反拆樑的民眾怒罵，還有人指他們是民進黨的走狗，罵得很難聽，其實自己並無任何政治立場，卻遭受污辱，但仍認為應要站出，畢竟攸關基隆未來發展。

基隆人網紅「皮筋兒」過去就很關心政治，常以台灣的歷史闡述政治理念，她參加不少拆樑活動，更在活動中助講，她受訪表示，一開始謝國樑罷免聲量不大時，她就在臉書PO文討論謝國樑的問題，後續有罷免活動也立刻簽下連署書，基隆選民藍大於綠，因此她會用事件列舉謝國樑爭議，爭取基隆市民的認同。

皮筋兒舉例，1月31日深夜，謝國樑執政下的基隆警察破門侵入東岸商場，她談此事時，會以基隆於白色恐怖時期的打壓故事，引起基隆人感觸，並提醒若公權力、行政權被用在強行破壞人民的財產，未來恐怕也要擔心會發生在自己身上，她認為用論述比起批評、口水更能獲得共鳴。

基隆人網紅「皮筋兒」以事件列舉謝國樑爭議，爭取基隆市民的認同。（取自皮筋兒臉書）

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