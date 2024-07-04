藍控議事人員遭綠囚禁 沈伯洋還原現場狀況：勿相信奇怪謠言！

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法修法草案，藍綠爆衝突，召委高金素梅下午宣布散會，於8日重新排案。（資料照）

2024/07/04 16:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今天（4日）排審選罷法修正草案，民進黨團甲動占領主席台，與藍營爆發衝突，雙方僵持不下。下午召委高金素梅在原會議室外走廊宣告改至群賢樓101開會，但國民黨指控議事人員仍被困在原會議室，高金遂裁示散會。對此，民進黨立委沈伯洋還原現場狀況，強調並無議事人員「被囚禁」，「請不要相信奇怪的謠言」！

國民黨立委許宇甄日前提案上修罷免門檻，民進黨團表態不支持，認為應比照總統副總統選舉連署要附上身分證影本。為阻擋藍營將選罷法修正草案完成初審、送出委員會，綠營今天上午在會前搶佔主席台，現場一片混亂，會議停擺。下午2點半左右，高金欲回紅樓202會議室宣告轉移陣地，但因前門被多位綠委堵死，僅剩後門通行，高金索性在會議室外走廊宣布改為群賢101開會，綠營則喊「無效宣告」。

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不過議事人員仍在紅樓202，藍營立委在群賢101會議室痛批綠營「綁架議事人員」。藍委王鴻薇更請辦公室向中正一分局報案，指控議事人員被民進黨立委囚禁。最後高金素梅於下午3點20分左右裁示會議散會，下週一（8日）重新排案。

針對藍營指控，綠委蔡易餘反批藍營誣告，議事人員都在內政委員會準備開會，並沒有囚禁的問題；綠委王定宇也直言，作為召委的高金素梅沒有進會議室正式宣告，議事人員當然繼續待在原會議室。

沈伯洋稍早也在臉書PO出紅樓202會議室公告螢幕畫面，「（拍照時間）下午3點30分，內政委員會的螢幕上面會議狀態還是宣讀上次議事錄。高金在別的地方喊換會議場地以及散會，但是因為並沒有在內政委員會宣告，裡面的議事人員也沒有聽到（聽到的話螢幕上的狀態就會改掉了）。也就是說，會議就正在原來的場地進行中。」

沈伯洋接著說：「會議進行當中，議事人員就待在開會場地內，也可以進出，這都有直播，請不要相信奇怪的謠言。」

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