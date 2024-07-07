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英國副首相底層人生超傳奇！ 垃圾堆中長大16歲生子、37歲當阿嬤

英國新任副首相雷納人生經歷超級傳奇，不僅16歲懷孕生子，更在37歲時當上了阿嬤，完全從社會底層翻轉成英國最有權勢的女性之一。（歐新社）

英國新任副首相雷納人生經歷超級傳奇，不僅16歲懷孕生子，更在37歲時當上了阿嬤，完全從社會底層翻轉成英國最有權勢的女性之一。（歐新社）

2024/07/07 17:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國工黨在國會大選中獲勝，黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為新首相，副首相則由44歲副黨魁雷納（Angela Rayner）出任，而她的人生經歷超級傳奇，不僅16歲懷孕生子，更在37歲時當上了阿嬤，完全從社會底層翻轉成英國最有權勢的女性之一。

《衛報》報導，1980年3月，雷納在大曼徹斯特地區斯托克波特出生，她的母親林恩（Lynn）來自有12個兄弟姊妹的大家庭，從未上過學並且是文盲，林恩曾很長一段時間臥病在床無法起身，時不時有輕生的想法，因此雷納從小就在照顧媽媽，餵她吃飯、幫她洗澡甚至睡在母親的床尾，避免她真的做出傻事。

林恩一共生下3個孩子，雷納在其中排行老二，她們一家人所居住的地方簡直是垃圾堆，雷納與手足經常全身都是狗毛，皮膚上清晰可以看到污垢，食物是香腸和薯條以及更多的薯條，上廁所是拉繩沖水的那種，通常要等到星期日，她們才會步行3公里去奶奶家洗熱水澡、洗衣服。

雷納回憶，她的父親基本上都不在家，就算偶爾回來也是喜怒無常，她並不覺得自己曾經被愛過，或者需要愛。雷納透露，她們那一家就是社會最底層的，她在去商店的路上會受到霸凌者的攻擊，自己則經常纏著朋友，想去對方家吃點心，但朋友的父母都感到相當厭煩。

雷納說，她從14歲就開始泡夜店，15歲則整天在外晃蕩、飲酒，那時自己對母親林恩感到非常憤怒，無法理解對方為何一直躺在床上，為何如此懶惰又自私。

雷納表示，她16歲時懷上19歲男友巴蒂（Neil Batty）的孩子，她並不濫交並且幾乎一直保持著穩定的男女關係，但她知道在外人眼裡自己就是非常骯髒。

雷納被送到斯托克波特的Stepping Hill醫院待產時，護理師曾感嘆「我的女兒和妳一樣大」，而在生下長子瑞安（Ryan）後，雷納先是和巴蒂同居一陣，後來生活發生了轉變，她在社福機構找到夜班工作，並且考取了社福照護2級證照、學習英國手語。

在護理機構任職的機會，讓雷納接觸到了英國公共服務人員工會Unison，逐步進入政治圈，2015年，她當選大曼徹斯郡阿什頓安德萊恩議員，迅速在政界展露頭角。

雷納後來和馬克（Mark）結婚，生下另2名兒子查理（Charlie）和吉米（Jimmy），不過她已於2020年和馬克協議分居。另外，長子瑞安於2017年時有了女兒，讓雷納在37歲時成為了阿嬤。

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