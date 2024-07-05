英保守黨滑鐵盧 脫歐民粹大將問鼎國會發願「滋事」

現年60歲的英國脫歐派民粹大將法拉吉（Nigel Farage，見圖）第8次參選成功當選國會議員，開心向媒體比讚。（歐新社）

2024/07/05 13:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國4日大選保守黨認慘敗，然而6月閃電宣布參選的脫歐派民粹大將法拉吉（Nigel Farage）經過8次參選嘗試，成功當選入主國會，並決心成為如當年催動脫歐的「麻煩人物」（bloody nuisance）。

據《路透》報導，英國4日大選結果出爐，保守黨黨魁暨蘇納克（Rishi Sunak）今（5日）稍早宣布敗選並恭喜工黨。然而，英國脫歐派大將、改革黨（前身脫歐黨）黨魁法拉吉跌破眾人眼鏡，在經過8次參選嘗試後，以46%選票成功當選濱海克拉克頓（Clacton-on-Sea）議員入主國會，並決心要成為令國會頭痛的「麻煩人物」。

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法拉吉現年60歲，原為出身英國濱海克拉克頓的商人，曾於1999年起擔任英國歐盟議員（MEP）直至英國脫歐，任內大力煽動脫歐，反對歐洲國家整合並大力抨擊保守黨無能。

法拉吉曾任英國獨立黨（UKIP）黨魁，後共同創立「英國脫歐黨」（Brexit Party），直至成功推動脫歐後改名為「英國改革黨」，並於今年接任改革黨黨魁，於大選前一個月閃電宣布參選。

法拉吉煽動並成功促使英國脫歐的事件也曾被改編為電影《脫歐之戰》（Brexit: The Uncivil War），其角色由曾出演漫威「奇異博士」男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）飾演。

法拉吉聲稱，當選後將在接下來數年間推動大型「國家運動」，並累積足夠能量問鼎2029年大選。他也強調，在保守黨慘敗之後，他將瞄準工黨政府「滋事」，並藉此吸收大量工黨選票。

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