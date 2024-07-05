港人首投族 英大選關鍵少數

圖為香港維護國家安全條例今年廿三日生效當天，香港民眾在英國首都倫敦街頭示威抗議。（美聯社檔案照）

2024/07/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國四日舉行五年一度國會大選，投票在英國時間晚上十點（台灣時間五日早上五點）結束後，媒體將立即公布出口民調，計票結果數小時後公布。根據倫敦民調公司「輿觀」（YouGov）三日發布的民調，執政十四年的保守黨將潰敗，在野的工黨在六五○席的英國國會下議院中，可望贏得四三一席，寫下自一八三二年來國會多數黨與其它所有政黨席次最大差距。

根據「自由亞洲電台」報導，為逃避中共壓迫而持英國國民（海外）簽證（BNO）移居英國的港人（見圖，美聯社檔案照）至少有十四萬人，其中部分在搖擺選區成了左右選情的關鍵少數。顯示去年十月於英國展開動員的「為香港而投」（V4HK）行動奏效，另獲至少五十五名候選人承諾支持香港。

請繼續往下閱讀...

持港ＢＮＯ選民約14萬人

V4HK發言人吳凱軒表示，現任首相蘇納克五月廿二日向國王查爾斯三世提出解散國會以致大選提前，V4HK囿於時間有限，僅專注於廿至卅個港人聚居的選區；結果也符合預期，雖六五○個選區四五○○餘名候選人僅獲五十五人表態支持，已足以反映支持香港和在英港人是英國跨黨派共識，選情激烈或港人較多的選區候選人支持態度尤其積極。根據V4HK先前調查，多數受訪港人最關注英國政府對中與對港外交政策；他們期望英國政府打擊中、港政府的跨境鎮壓行為，並制裁侵犯人權的中、港官員等。

截至三日下午簽署承諾或發表聲明支持香港的五十五名候選人，來自工黨、保守黨、自由民主黨、綠黨、英國改革黨，還有兩名獨立候選人。他們涵蓋逾四十個選區，明確表示支持港人追求自由和民主由。不過，預計勝選的工黨無人簽署任何團體的承諾書，惟有十七名候選人另以聲明支持港人。

據中央社報導，可望接任外相的工黨影子外相拉米（David Lammy）三日表示，工黨有與中國往來的三C準則，分別是：競爭（compete）、挑戰（challenge）、合作（cooperate）。他在回應記者提問時，又強調第四個C：連貫一致（consistency）。

工黨關切中國在台海侵略

至於工黨政府預計如何應對台灣海峽的緊張情勢，拉米僅簡短回應，英國對台灣的立場不變，多年來連貫一致，「我們會向中國傳達這一點」。不過，他提到，工黨也關切發生在台海的侵略性作為，他也希望中國不會深度投入由俄羅斯、北韓和伊朗組成的「威權國家軸心俱樂部」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法