拜登：只有天主能叫我退選 電視專訪未剪即播 駁斥認知疑慮

美國拜登總統五日接受電視專訪，再次明確表示不會退選，只有「全能的天主」降世叫他退選他才會退。圖為拜登在威斯康辛州的競選活動演說。（路透）

2024/07/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國拜登總統五日透過電視專訪駁斥外界對其年齡、心智敏銳度以及民調落後對手前總統川普等的憂慮，力圖淡化這些問題的嚴重性、強調其任內各種建樹，以及再次明確表示不會退選，只有「全能的天主」降世叫他退選他才會退。

坦承首辯失利全是他的錯

這是拜登繼上月底的首場總統候選人電視辯論後，首度接受電視專訪。八十一歲的拜登在未剪即播的廿二分鐘訪問中氣色較佳，神情冷靜從容，但聲音仍沙啞，發言偶爾猶豫，甚至得費力才能說完一整句話。

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面對美國廣播公司（ABC）主持人史蒂芬諾普洛斯的直白提問，拜登坦承首辯失利全是他的錯，但不認為有必要做神經學或認知測驗、不相信「糟糕的一晚」後民調顯示落後川普、避答若川普當選有何感想，及多次把話題繞回個人政績，列舉對抗中國與援助烏克蘭等。

不認為民主黨人密謀換拜

主持人挑明選舉事關未來，拜登是否有心力與體力再來四年，是否真有信心能贏，直言從沒看過支持率卅六％者能順利連任；拜登則說不相民調落後（堅稱是勢均力敵），不認為國會民主黨人密謀換拜（稱此純屬假設），並轉而攻擊川普是騙子，宣稱「沒人比我更有資格當總統或贏得這場大選」。

在被問到是否真相信黨內同志都希望他繼續參選，身為天主教徒的拜登說「非常肯定」，「我的意思是，若全能的天主降世並說，『喬（拜登名），退出選舉』，我就會退選。（但）全能的天主並未降世。」即便主持人直言許多人擔心拜登與美國，不認為拜登會贏，要拜登優雅下台，拜登則再次否認，稱絕大部分人不會這樣想。

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