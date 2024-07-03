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英國國會改選即將登場 5大重點一次看

線上民調業者「輿觀」本月的調查顯示，對現任首相蘇納克（Rishi Sunak）反感的民眾高達72%。（彭博）

線上民調業者「輿觀」本月的調查顯示，對現任首相蘇納克（Rishi Sunak）反感的民眾高達72%。（彭博）

2024/07/03 21:25

〔中央社〕英國國會改選明天投票，雖然工黨被看好可望重返執政，工黨擔憂選情冷恐不利投票率，而改革黨的竄起和自由民主黨聲勢看漲等，也是左右選舉結果的關鍵。

據法新社選前彙整的5大重點：

●對政治厭倦失望的選民會投票嗎？

選民的冷淡擴及兩黨黨魁，線上民調業者「輿觀」（YouGov）本月的調查顯示，對現任首相蘇納克（Rishi Sunak）和工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）反感的民眾，分別高達72%和51%。

由於數十席競爭相當激烈，工黨的選將不諱言，非常擔憂選民冷淡的氛圍。

●8會是英國右翼領袖法拉吉（Nigel Farage）的幸運數字嗎？

這是他第8度角逐英國國會議員，若能如願勝選贏得東英格蘭濱海克拉克頓（Clacton-on-Sea）的席次，這位美國前總統川普（Donald Trump）的盟友能見度將大幅提升。

若法拉吉第8度角逐還是出師不利，由他一手創立，民調顯示目前獲得19%支持度的英國改革黨（Reform UK），仍將在工黨與保守黨競爭激烈的多個選區中，扮演決定性的角色。

●保守黨會潰敗嗎？

多項選前民調顯示，曾經由邱吉爾（Winston Churchill），佘契爾（Margaret Thatcher）和強生（Boris Johnson）領導的保守黨，所得席次將少於1906年大選的141席，寫下自1834年創黨以來最慘紀錄。

各界已開始揣測，誰將接替蘇納克，領導分崩離析的保守黨，仍待觀察的是有多少黨內重量級人物守住席次，以及保守黨可能選擇的走向。

2010至2015年前首相卡麥隆（David Cameron）主政時期，保守黨走中間路線，之後轉向右翼，若改革黨選得不差，部分保守黨人不排斥與他們結盟。

●蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）將被弱化？

蘇格蘭的英國國會選區共59席，現任首席大臣史文尼（John Swinney）堅稱，這次大選得贏得59席中的多數，才足以使他有底氣與英國新政府，就舉辦另一回合的公投再度展開談判。

目前蘇格蘭民族黨在國會共43席，但工黨打算運用在全國凌厲聲勢，再度贏得在蘇格蘭的主導地位，4日將是這個處於困境挺獨政黨所面臨的首次選戰考驗。

●自由民主黨（Liberal Democrats）再起？

根據輿觀的一項調查，自由民主黨的支持度約12%，而他們在英格蘭南部聲勢高漲，總共可能拿下多達67席，遠高於2019年的11席。

自由民主黨於2010年國會選舉贏得57席，並與保守黨共組聯合政府，這回若真能取得民調所預測的席次，不但可媲美2010年的席次大躍進，也有助推動他們力主的親歐洲與重視氣候變遷政策。

線上民調業者「輿觀」本月的調查顯示，對工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）反感的民眾高達51%。（路透）

線上民調業者「輿觀」本月的調查顯示，對工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）反感的民眾高達51%。（路透）

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