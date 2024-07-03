英7/4大選怪咖紛紛出閘 AI機器人、星際伯爵都登記參選

「垃圾桶臉伯爵」經歷過數場選戰，2019年挑戰前英相強森，2024年5月在倫敦市長選舉中獲得4千餘票，甚至高於極右派政黨候選人。（美聯社）

2024/07/03 13:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選將於7月4日舉行，因參選門檻相對低，許多「諷刺型」參選人也紛紛完成登記參選，包括AI聊天機器人、怪獸、星際戰士等，除凸顯特定議題，也彰顯具悠久歷史的「英式幽默」諷刺傳統。

據《法新社》報導，英國國會大選明（4）日展開，由於登記參選門檻低，每位參選人只需繳交英鎊500元（約台幣2.1萬元）及蒐集10人簽名連署即可參選，因此具有悠久歷史且聲名遠播的「英式幽默」傳統也從候選人群像中可見一斑。

請繼續往下閱讀...

悠久幽默傳統吸引政治熱情 彰顯特定議題

如1982年成立，由奇特角色組成並以「投給瘋癲！」為宗旨並向政府正式登記的「官方怪獸狂歡瘋子黨」（OMRLP），也在本次大選中提名2名議員參選人。

對此，倫敦國王學院政治學教授布里克（Andrew Blick）表示，這些政黨和參選人的出現，與「英式幽默」及悠久諷刺、嘲諷的歷史傳統有關。

布里克強調，近年政治界某部分而言已經越來越荒誕，所以成為了更適合這種諷刺、戲謔形式茁壯的土壤。其價值在於吸引大眾對政治體系的關注，用幽默的方式彰顯特定嚴肅議題的重要性。

「人人皆可選」星際戰士數度挑戰首相席次

一個名為「垃圾桶臉伯爵」（Count Binface）的「星際戰士」將直搗英國現任首相蘇納克（Rishi Sunak）選區，並以「愛黛兒國有化」、「所有前總理須為國勞動服務」等當作參選政見。

「垃圾桶臉」的本名為哈維（Jon Harvey），是一名喜劇演員，他2019年也曾用同樣裝扮挑戰前英相強森，今年更以4千票在倫敦市長選舉中擊敗了極右派政黨的參選人。

對此，哈維向《法新社》強調，英國政治系統助長了古怪、驚奇和幽默的發展，不過更重要的是，「在英國無論你是誰，任何一個人，真的隨便一個人，都有參選的自由」。

「AI史蒂夫」隨傳隨到、24小時待命 仍不免當機

英國東南部海港布萊頓（Brighton）則出現一名號稱首個獨立參選的AI候選人「AI史蒂夫」（AI Steve），以其原創者恩達柯特（Steve Endacott）為模型原型，其目標是成為「隨傳隨到、全年無休」的國會議員。

「AI史蒂夫」的官網上也列舉了受當地居民同意的地方政策，而當《法新社》實測詢問包括移民、氣候、多元性別等問題，其回應皆偏向左派自由價值觀。

「AI史蒂夫」向《法新社》強調，其參選初衷是為了「改變現況」，且他最大的優勢之一，就是不會被情緒和利益左右。然而，史蒂夫至此開始出現錯誤，開始不斷描述AI科技的優勢和好處。

「AI史蒂夫」號稱英國首個AI參選人，以「隨傳隨到、全年無休」的承諾投入英國2024大選。（圖擷取自AI STEVE選舉官網）

「官方怪獸狂歡瘋子黨」（OMRLP）自1982年成立，以「投給瘋癲！」為號召。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法