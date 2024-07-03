為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英7/4大選怪咖紛紛出閘 AI機器人、星際伯爵都登記參選

「垃圾桶臉伯爵」經歷過數場選戰，2019年挑戰前英相強森，2024年5月在倫敦市長選舉中獲得4千餘票，甚至高於極右派政黨候選人。（美聯社）

「垃圾桶臉伯爵」經歷過數場選戰，2019年挑戰前英相強森，2024年5月在倫敦市長選舉中獲得4千餘票，甚至高於極右派政黨候選人。（美聯社）

2024/07/03 13:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選將於7月4日舉行，因參選門檻相對低，許多「諷刺型」參選人也紛紛完成登記參選，包括AI聊天機器人、怪獸、星際戰士等，除凸顯特定議題，也彰顯具悠久歷史的「英式幽默」諷刺傳統。

據《法新社》報導，英國國會大選明（4）日展開，由於登記參選門檻低，每位參選人只需繳交英鎊500元（約台幣2.1萬元）及蒐集10人簽名連署即可參選，因此具有悠久歷史且聲名遠播的「英式幽默」傳統也從候選人群像中可見一斑。

悠久幽默傳統吸引政治熱情 彰顯特定議題

如1982年成立，由奇特角色組成並以「投給瘋癲！」為宗旨並向政府正式登記的「官方怪獸狂歡瘋子黨」（OMRLP），也在本次大選中提名2名議員參選人。

對此，倫敦國王學院政治學教授布里克（Andrew Blick）表示，這些政黨和參選人的出現，與「英式幽默」及悠久諷刺、嘲諷的歷史傳統有關。

布里克強調，近年政治界某部分而言已經越來越荒誕，所以成為了更適合這種諷刺、戲謔形式茁壯的土壤。其價值在於吸引大眾對政治體系的關注，用幽默的方式彰顯特定嚴肅議題的重要性。

「人人皆可選」星際戰士數度挑戰首相席次

一個名為「垃圾桶臉伯爵」（Count Binface）的「星際戰士」將直搗英國現任首相蘇納克（Rishi Sunak）選區，並以「愛黛兒國有化」、「所有前總理須為國勞動服務」等當作參選政見。

「垃圾桶臉」的本名為哈維（Jon Harvey），是一名喜劇演員，他2019年也曾用同樣裝扮挑戰前英相強森，今年更以4千票在倫敦市長選舉中擊敗了極右派政黨的參選人。

對此，哈維向《法新社》強調，英國政治系統助長了古怪、驚奇和幽默的發展，不過更重要的是，「在英國無論你是誰，任何一個人，真的隨便一個人，都有參選的自由」。

「AI史蒂夫」隨傳隨到、24小時待命 仍不免當機

英國東南部海港布萊頓（Brighton）則出現一名號稱首個獨立參選的AI候選人「AI史蒂夫」（AI Steve），以其原創者恩達柯特（Steve Endacott）為模型原型，其目標是成為「隨傳隨到、全年無休」的國會議員。

「AI史蒂夫」的官網上也列舉了受當地居民同意的地方政策，而當《法新社》實測詢問包括移民、氣候、多元性別等問題，其回應皆偏向左派自由價值觀。

「AI史蒂夫」向《法新社》強調，其參選初衷是為了「改變現況」，且他最大的優勢之一，就是不會被情緒和利益左右。然而，史蒂夫至此開始出現錯誤，開始不斷描述AI科技的優勢和好處。

「AI史蒂夫」號稱英國首個AI參選人，以「隨傳隨到、全年無休」的承諾投入英國2024大選。（圖擷取自AI STEVE選舉官網）

「AI史蒂夫」號稱英國首個AI參選人，以「隨傳隨到、全年無休」的承諾投入英國2024大選。（圖擷取自AI STEVE選舉官網）

「官方怪獸狂歡瘋子黨」（OMRLP）自1982年成立，以「投給瘋癲！」為號召。（路透）

「官方怪獸狂歡瘋子黨」（OMRLP）自1982年成立，以「投給瘋癲！」為號召。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
誰能擊敗輝達？美媒稱它根本沒有天敵
2024/07/03 06:47

誰能擊敗輝達？美媒稱它根本沒有天敵
AI帶動能源需求 Google碳排暴增48％
2024/07/03 10:42

AI帶動能源需求 Google碳排暴增48％

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
台灣要成AI民主文化中心 中研院士孔祥重：須發展繁中語言模型
2024/07/02 19:31

台灣要成AI民主文化中心 中研院士孔祥重：須發展繁中語言模型
英保守黨候選人爆下注賭自己落選 堅稱未違法嗆外界管很大
2024/06/27 18:25

英保守黨候選人爆下注賭自己落選 堅稱未違法嗆外界管很大

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
法英兩國選舉在即 歐股多收低
2024/06/28 01:12

法英兩國選舉在即 歐股多收低
AI、比特幣、愛情和人際關係哪個最重要？馬斯克選「它」
2024/07/02 15:15

AI、比特幣、愛情和人際關係哪個最重要？馬斯克選「它」
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播