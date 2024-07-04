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赴澳打工度假苦無工作 驚見台日年輕人排隊領免費餐

日媒報導，在布里斯本一處公園內，可以看到包括台灣跟日本在內的外國年輕人，排隊等待領取免費食物。（圖擷取自《朝日新聞》）

日媒報導，在布里斯本一處公園內，可以看到包括台灣跟日本在內的外國年輕人，排隊等待領取免費食物。（圖擷取自《朝日新聞》）

2024/07/04 21:21

〔中央社〕日媒報導，持打工度假簽證赴澳洲的年輕人，接連發生工作難找的案例，甚至在布里斯本一處公園內，還可以看到包括台灣跟日本在內的外國年輕人，排隊等待領取免費食物。

日本朝日新聞報導，5月中旬在澳洲第3大城布里斯本一處公園內，可以看到有約200人排隊領取免費食物。提供免費食物的是當地志工團體。

這個團體主要針對無家可歸者及身障人士發放免費食物，但近來可以看到持打工度假等簽證的外國人逐漸增加。

志工團體負責人說，這些外國人有的來自南美洲、中國、法國及義大利，但最近日本人增加，大約占整體3成。

跟朋友一起排隊領餐的台灣女性，為了賺錢申請打工度假來到澳洲。這名台灣女性沮喪地說，「雖然想到工廠或是農場工作，但都沒有工作」。

來自日本埼玉縣的20多歲男性說，生活確實有困難，自己本來不是領餐對象，「雖然感覺有點抱歉，但很感謝」。

這處公園裡也可以看到有日本人在幫忙志工團體。來自日本千葉縣的22歲女大生說，「（食物發放）因為口耳相傳廣為人知，日本人也不斷增加」。

這名千葉縣女大生也是持打工度假簽證來到澳洲，並在找工作遇到困難的其中一人。她說，「當我沒錢、生活困難時得到幫助，我非常感謝，所以希望能夠回報這份恩情」。

這個志工團體發放的免費食物，部分來自當地超市提供的即期商品，如果不夠的話，則由該團體自費購買。

免費領餐活動的主辦人說，希望能多少幫助到年輕人，「等這些年輕人回到自己的國家後，希望他們能回想起這裡的事，然後像我們一樣友善地對待外國人」。

日本打工度假協會表示，從2023年左右開始，在前往打工度假當地後表示找不到工作的諮詢案例有所增加。

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