日本打工度假「這1地」超賺！部落客大推：薪資遠超東京

旅台日本部落客提到，北海道滑雪勝地新雪谷町（NISEKO）成為最有機會賺錢的城市。（彭博；本報合成）

2024/02/07 18:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來不少人都會選擇到國外打工度假，旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」透露，知道不少台灣人會到日本打工，而日本目前最能賺錢的地方，就是北海道的滑雪勝地「新雪谷町」（NISEKO），隨著觀光客數量增加，當地滑雪場、餐廳、民宿飯店業都迫切需要更多人力，薪資相對變得更高，甚至開出的時薪遠超過東京。

部落客「日本人的歐吉桑」今在臉書中提到，過去對日本人而言，東京及大阪工作機會最多，也是薪水最豐厚的城市；不過現在，北海道滑雪勝地新雪谷町（NISEKO）成為最有機會賺錢的城市，歐吉桑說，「因為以滑雪為主的新雪谷町，現在有從世界各國家來玩滑雪的觀光客，結果現場人力完全不夠了，滑雪場、餐廳、飯店甚至是清潔人員都沒有足夠的人手」。

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歐吉桑說，現在新雪谷町所開出的薪資變超高，甚至可能超過東京，他也提到若想在日本打工的話，北海道新雪谷町是相當不錯的選擇，認為北海道沒有像東京擁有太多誘惑的事情，上下班後可以認真的體驗日本生活。不過，歐吉桑笑稱「對很怕冷天氣的我來說，就算時薪超過2000日幣也不會應徵......北海道生活，我絕對活不下去」。

旅台日本部落客提到，北海道滑雪勝地新雪谷町（NISEKO）成為最有機會賺錢的城市。示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

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