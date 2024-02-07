為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

日本打工度假「這1地」超賺！部落客大推：薪資遠超東京

旅台日本部落客提到，北海道滑雪勝地新雪谷町（NISEKO）成為最有機會賺錢的城市。（彭博；本報合成）

旅台日本部落客提到，北海道滑雪勝地新雪谷町（NISEKO）成為最有機會賺錢的城市。（彭博；本報合成）

2024/02/07 18:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來不少人都會選擇到國外打工度假，旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」透露，知道不少台灣人會到日本打工，而日本目前最能賺錢的地方，就是北海道的滑雪勝地「新雪谷町」（NISEKO），隨著觀光客數量增加，當地滑雪場、餐廳、民宿飯店業都迫切需要更多人力，薪資相對變得更高，甚至開出的時薪遠超過東京。

部落客「日本人的歐吉桑」今在臉書中提到，過去對日本人而言，東京及大阪工作機會最多，也是薪水最豐厚的城市；不過現在，北海道滑雪勝地新雪谷町（NISEKO）成為最有機會賺錢的城市，歐吉桑說，「因為以滑雪為主的新雪谷町，現在有從世界各國家來玩滑雪的觀光客，結果現場人力完全不夠了，滑雪場、餐廳、飯店甚至是清潔人員都沒有足夠的人手」。

歐吉桑說，現在新雪谷町所開出的薪資變超高，甚至可能超過東京，他也提到若想在日本打工的話，北海道新雪谷町是相當不錯的選擇，認為北海道沒有像東京擁有太多誘惑的事情，上下班後可以認真的體驗日本生活。不過，歐吉桑笑稱「對很怕冷天氣的我來說，就算時薪超過2000日幣也不會應徵......北海道生活，我絕對活不下去」。

旅台日本部落客提到，北海道滑雪勝地新雪谷町（NISEKO）成為最有機會賺錢的城市。示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

旅台日本部落客提到，北海道滑雪勝地新雪谷町（NISEKO）成為最有機會賺錢的城市。示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本JR車廂「煙霧瀰漫」畫面曝 乘客紛紛疏散
2024/02/07 12:45

日本JR車廂「煙霧瀰漫」畫面曝 乘客紛紛疏散
冬天必訪日本10大湖 第1名在北海道
2024/01/20 21:00

冬天必訪日本10大湖 第1名在北海道

東區副都心推小巨蛋 金店面迎大商機
北海道最大Outlet將熄燈！ 千歲Outlet Mall Rera不再招租續約
2024/01/16 11:51

北海道最大Outlet將熄燈！ 千歲Outlet Mall Rera不再招租續約
國人赴日觀光又傳意外！41歲滑雪客疑衝出雪道墜溪身亡
2024/01/16 11:50

國人赴日觀光又傳意外！41歲滑雪客疑衝出雪道墜溪身亡

電競大神與藝人玩家號召共闖《永劫無間》
生活今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播