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國人赴日觀光又傳意外！41歲滑雪客疑衝出雪道墜溪身亡

41歲台籍李姓遊客15日在日本北海道滑雪時疑似偏離滑道，以頭朝下的姿勢墜入溪中，送醫搶救仍告不治。滑雪示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

41歲台籍李姓遊客15日在日本北海道滑雪時疑似偏離滑道，以頭朝下的姿勢墜入溪中，送醫搶救仍告不治。滑雪示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

2024/01/16 11:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本各縣滑雪場近來頻傳意外事故，1名台灣男大生11日在長野縣滑雪場，獨自滑雪時不慎摔倒撞傷頭部不幸身亡。昨（15）日又傳出台灣41歲李姓男性遊客在北海道滑雪時疑似滑出雪道，結果頭朝下墜入溪中，送醫搶救仍告不治。

綜合日媒報導，這起意外發生在15日上午，來自台灣的41歲李姓男子與妻子，一同前往北海道留壽都村一處度假村玩單板滑雪，結果李男在中午時與妻子失去聯繫，後來有一名在附近滑雪的外籍男子向度假村通報，表示有一名男子一頭栽進溪水，讓工作人員緊聯絡巡邏和消防隊到場救援。

報導指出，當地雪地巡邏隊和消防人員隨即將李男救出，但送往醫院後仍宣告不治。警方表示，李男的頭部和臉部都遭到猛烈撞擊，目前他們正在詢問其妻子，釐清事發經過。

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