印尼2對夫妻「婚外性行為」慘遭鞭刑 殘忍畫面曝光！

印尼亞齊省兩對夫妻因發生「婚外性行為」，遭公開處以20下鞭刑。（歐新社）

2024/04/26 22:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼亞齊省是國內唯一實行全伊斯蘭刑法，以及進行鞭刑的地區，且就算不是穆斯林，也必須遵守伊斯蘭教法。然而，有兩對夫妻近日發生「婚外性行為」，違反當地的嚴格性別關係法律，遭到公開處以20下鞭刑。

根據《每日郵報》報導，從照片中可見，兩對男女分別跪坐在藍色地毯上，女性跪在地上受罰，而男性站立接受鞭打，在接受鞭刑前，醫療官會先替受刑者進行健康檢查，確保身體可以承擔。然而，在遭到宗教警察「Wilayatul Hisbah」的殘酷鞭刑後，其中一名男子的背部已「皮開肉綻」，留下一道道紅腫的疤痕，同時還滲著血。此時，醫療官會再度對受刑者進行傷勢檢查並上藥。

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報導指出，亞齊省政府去（2023）年實施更嚴格法律，旨在通過使異性保持距離來「減少犯罪」其中包括，「未婚或無關係的男女不能在公共場所、隱蔽的地方或車輛中坐在一起」。

亞齊省的鞭刑一直是「一場公開的表演」，且警察和民眾經常拍攝，以增加對受刑者的羞辱，並達到殺雞儆猴的作用。多年來，人權活動家一直呼籲結束鞭刑這種不人道和「侮辱性的懲罰」，但國際特赦組織印尼監察組織發現，亞齊當局在2020年對254人進行了至少60次公開鞭刑。

國際特赦組織印尼分部執行總監烏斯曼．哈米德（Usman Hamid）表示，「沒有人應該遭受這種野蠻和羞辱的對待，鞭刑是殘忍、不人道且有辱人格的待遇，可能構成酷刑。我們強烈敦促亞齊省和中央政府立即採取行動，停止這種殘忍的做法，並撤銷允許這種刑罰的法規。」

女性跪地受罰。（歐新社）

男性站立接受鞭打。（歐新社）

男子背部「皮開肉綻」，留下一道道紅腫疤痕。（歐新社）

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