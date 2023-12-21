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10年最強寒流侵襲 日本下探-24.4度 週六再跌至-39度

寒流來勢洶洶，除了對台灣造成影響，在日本及南韓也出現超強低溫，其中日本北海道出現零下24度並下起暴雪。圖為示意圖。（資料照，美聯社）

寒流來勢洶洶，除了對台灣造成影響，在日本及南韓也出現超強低溫，其中日本北海道出現零下24度並下起暴雪。圖為示意圖。（資料照，美聯社）

2023/12/21 14:46

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來勢洶洶，除了對台灣造成影響，在日本及南韓也出現超強低溫，其中日本北海道出現零下24度並下起暴雪，日本氣象廳更形容此為「10年來最強寒流」，受此影響，北海道也出現多起交通事故。

據日媒《ANN》報導指出，「10年一遇」的超強寒流來襲，日本氣象廳上週已先發布天氣警報，並指這波冷空氣比上週的第一波還要強，今晨在北海道多處也出現低於零下20度的低溫，其中富良野於當地時間上午6點57分更出現零下24.4度。

《ANN》報導指出，今日上午廣島也發布大雪資訊，當地氣溫低於零下12度，比常年低約10度的強冷空氣將流入海拔約1500公尺的中國地區，預估到週五中午大雪會集中在山區，提醒當地民眾注意積雪、道路結冰造成的交通堵塞。

報導提到，強烈的低層冷空氣從西風方向吹入，預計日本西部的氣溫都將顯著低於正常水平，日本海一側也將下起大雪，太平洋一側的部分地區也會下雪。

報導也指出，預估週六冷空氣將持續發威，其中日本北部地區氣溫將低於零下39度，日本東部低於零下30度，日本西部則是低於零下24度，包含九州北部地區也可能出現大雪。日本氣象廳也提醒，須留意積雪和道路結冰可能造成交通中斷，並注意可能有電線和樹木積雪以及雪崩等災情發生。

寒流來勢洶洶，除了對台灣造成影響，在日本及南韓也出現超強低溫，其中日本北海道出現零下24度並下起暴雪。（圖擷自日本氣象廳）

寒流來勢洶洶，除了對台灣造成影響，在日本及南韓也出現超強低溫，其中日本北海道出現零下24度並下起暴雪。（圖擷自日本氣象廳）

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