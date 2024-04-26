洛杉磯素食餐廳轉型賣肉遭抨擊 主廚：純素飲食無法救地球

洛杉磯某素食餐廳將提供肉類、乳製品和蛋類，消息一出，引起不少批評。示意圖。（美聯社）

2024/04/26 22:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界地球日（4月22日）當天，美國洛杉磯一間素食餐廳在社交平台宣布，將重塑品牌方向，轉變為提供肉類、乳製品和蛋類。消息一出，讓許多人感到震撼。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，餐廳主廚恩格爾哈特（Mollie Engelhart）在2011年加州回音公園（Echo Park）開了素食餐廳，多年來吸引許多愛吃素食的客人光顧。不過恩格爾哈特表示，將自5月起修改菜單，餐廳將提供牛肉、野牛、煎蛋和其他非純素餐點。她強調，純素飲食已不足以應對氣候變化，新版餐點將專注於推廣再生農業。

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恩格爾哈特考慮了18個月才做出決定，「我必須非常勇敢才能做到這一點，因為我知道會受到嚴厲的批評。」之所以選在地球日宣布，她聲稱「我們正在為人類跟地球做出這一轉變」。不過恩格爾哈特也承認，餐廳財務狀況並不樂觀，從2020年開始就沒有獲利，「我真的一直在掙扎，就像大多疫情後的餐廳一樣」。

恩格爾哈特與家人共同創立再生農業非營利組織。她在2018年和丈夫買了一個家庭農場，開始研究生態永續，將可堆肥的廚餘從餐廳運送到農場，放進土壤中廢物再利用。

報導指出，批評聲浪不斷湧出，同業、網紅跟網友外，動保團體「善待動物組織」（PETA）更指控恩格爾哈特「背叛動物」。據了解，洛杉磯多家素食餐廳近年來因為財務因素，紛紛轉向加入肉類，而其他素食餐廳則是倒閉或還在苦撐。

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