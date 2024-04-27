澳洲中國女留學生遭詐數百萬 人還被拐到泰國

近日傳出1名22歲留學澳洲的中國女大生被誘騙至泰國，遭詐新台幣600多萬。（圖擷取自新浪熱點/微博）

2024/04/27 13:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來海外留學的詐騙案層出不窮，近日有位留學澳洲的中國女學生被詐騙600多萬台幣，更被誘騙至泰國，徹底與親友失聯。之後母親還接到電話，沒想到是詐騙集團向他們勒索鉅額贖金，威脅若不付錢將逼女大生去拍色情片、賣器官，所幸最後女大生平安獲救。

綜合中媒報導，這名就讀澳洲國立大學的22歲女大生，自4月15日起就與親友斷聯，人不在學校也未去參加期中考試。

請繼續往下閱讀...

17日母親接到一通電話傳來1名男子的聲音，對方威脅若不支付800萬人民幣（新台幣3598萬）贖金，將逼迫女大生拍攝色情影片，再把她送到柬埔寨販賣器官。

後來父母檢查女兒銀行帳戶，發現竟有超過750萬泰銖（約新台幣660萬）被分筆多次匯入別人帳戶，這原是給女兒的留學資金，如今卻流入泰國未知帳戶。

女大生父母聯繫「泰國犯罪受害者援助協會」，希望他們能協助尋找女兒的下落，泰國警方於4月20日在曼谷挽叻（Bang Rak）的飯店找到女大生，並將其帶到當地警局進行調查。

泰國警方調查發現，3名分別偽裝成電信業者、政府機關員工及警察的詐騙份子，謊稱女大生手機發出的非法訊息導致某人自殺，警告她若不交出800萬元人民幣，將面臨可怕的後果。

女大生害怕之餘便按照對方的要求，簽署1份800萬人民幣的債務確認書，且不敢向親友透露這件事情，女大生多次匯款至詐團指定帳戶，最後一次轉帳50萬元人民幣（約新台幣225萬元）時還因金額過高而被銀行拒絕。

眼看到手的肥羊只差最後一步，詐騙份子又稱他們可以透過泰國當地人脈幫助她不留下案底，避免法律制裁，進一步將女大生從澳洲誘騙到泰國。

4月13日女大生抵達泰國曼谷，直到20日終被警方尋獲。據女大生的朋友透露，她已於21日平安回到中國，雖然沒有受到傷害，但受到嚴重驚嚇，待情緒平復後，會再返回澳洲留學。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法