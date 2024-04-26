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以哈戰爭悲劇！加薩孕婦空襲喪命 剖腹救出早產女嬰5天後離世

加薩早產女嬰在母親空襲過世後被剖腹救出，卻因健康狀況惡化，五天後不幸離世。（美聯社）

加薩早產女嬰在母親空襲過世後被剖腹救出，卻因健康狀況惡化，五天後不幸離世。（美聯社）

2024/04/26 22:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列在上週六（20日）對加薩南部城市拉法一次襲擊中，造成一名懷孕30週婦女喪命，其肚內女嬰在醫護人員緊急手術下被成功救出，但因過早出生、健康狀況危險，被安置在當地阿聯酋醫院新生兒加護病房保溫箱中照護。據報導，該女嬰狀況惡化，已在今（26日）離世。

根據《美聯社》報導，這名早產女嬰朱達（Sabreen Jouda）還在母親肚內時，就遭逢以色列軍隊空襲，導致其父母和年僅4歲的姐姐喪生。緊急救援人員得知有一名被救出的死者已懷孕30週，在通知醫院後，醫護人員急忙從停屍間找出遺體並緊急進行剖腹產手術，女嬰朱達才因此倖存下來。

在20日空襲數小時後，朱達被安置到附近的阿聯酋醫院，在新生兒加護病房的保溫箱中被照護。醫院該部門的負責人薩拉梅（Mohammad Salameh）表示，雖然朱達的狀況得到改善，但因為他被迫提早出生，情況仍非常危險。

據報導，朱達的叔叔謝赫（Rami al-Sheikh）表示，因朱達的健康狀況惡化，醫療團隊也無力挽救，於是朱達在被救出的五天後離世。他也表示，朱達被葬在其父親旁邊。

目前加薩總人口230萬人中，有過半數的民眾在南部城市拉法躲避戰爭，而以色列幾乎每天都對拉法進行空襲，專家表示，以色列可能是在準備進攻拉法。

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