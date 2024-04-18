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加薩婦抱5歲姪女遺體淚崩 路透攝影記者獲世界新聞攝影獎

路透攝影記者沙列姆這張一名巴勒斯坦婦人緊擁被白布包裹的5歲姪女遺體照片，獲得今年「世界新聞攝影獎」。（路透）

路透攝影記者沙列姆這張一名巴勒斯坦婦人緊擁被白布包裹的5歲姪女遺體照片，獲得今年「世界新聞攝影獎」。（路透）

2024/04/18 23:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的戰爭持續至今超過6個月，造成數萬平民喪生。國際通訊社《路透（Reuters）》攝影記者沙列姆（Mohammed Salem）在飽受戰火蹂躪的加薩走廊一家醫院，拍下巴勒斯坦婦人緊擁年幼親人遺體的照片，18日獲得今年荷蘭「世界新聞攝影獎（World Press Photo）」年度照片。

這張照片是沙列姆去年10月17日在加薩走廊南部汗尤尼斯市的納瑟醫院拍攝，當時醫院裡擠滿人在尋找在空襲中罹難的親人。照片中婦人是36歲馬麥爾（Inas Abu Maamar），她蹲在醫院太平間緊抱著5歲姪女薩莉（Saly）被以白布包裹的遺體啜泣。薩莉的住家在以色列一場空襲中被飛彈擊中，她和母親、一名姊妹一同喪生。

路透全球照片與影片編輯羅傑斯（Rickey Rogers）18日在阿姆斯特丹舉行的頒獎典禮上轉達沙列姆說法，「這不是一張要來慶祝的照片，而是他要感謝這張照片獲得認可，並且有機會被更多人看到」，「他希望藉由獲得這個獎項，全世界會更意識到戰爭對人類、尤其對孩童的衝擊」。

世界新聞攝影獎評審委員會指出，這張獲獎照片「充滿關懷和尊重，同時以隱喻和如實所見的方式展現難以想像的損失」；評委席爾茲（Fiona Shields）說，這照片「深具感染力」。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，引發以國對加薩發動軍事入侵行動，戰爭持續至今6個多月，造成將近3萬4000名巴勒斯坦人、1100多名以色列人喪生。

39歲的沙列姆也是巴勒斯坦人，2003年起為路透工作，他拍攝這張照片前幾天，太太才剛生下兩人的寶寶。沙列姆在這張照片於去年11月首次刊登時曾說，「我覺得這張照片概括了對加薩走廊現狀的更廣泛感受，人們感到困惑、四處尋找，焦急地想知道他們所愛之人的命運，而這名婦人當時緊抱著這名小女孩的遺體，拒絕離開，吸引了我的注意」。

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