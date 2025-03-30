03/30各報重點新聞一覽

救援隊嘗試救出被困在「Sky Villa」瓦礫堆中的民眾。（法新社）

2025/03/30 07:15

自由時報

緬甸強震 美估罹難者恐逾萬 近年陷內戰 救援行動舉步維艱

緬甸廿八日午間發生芮氏規模七．七強震，截至廿九日已證實一六四四人罹難，三四○八人受傷，多地出現大量基礎設施受損，包括建物倒塌、橋梁崩毀、道路彎曲、水壩潰堤等災情。由於緬甸近年陷於內戰，救援行動舉步維艱，美國地質調查所（USGS）推估恐有逾萬人罹難。

請繼續往下閱讀...

詳見緬甸強震 美估罹難者恐逾萬 近年陷內戰 救援行動舉步維艱。

我首架F-16 BLK70戰機 出廠交機

我國對美採購六十六架F-16 BLK70型戰機（又稱F-16V），首架於美國時間廿八日在美國南卡羅萊納州洛克希德．馬丁（Lockheed Martin，簡稱洛馬）工廠舉行出廠交機典禮，國防部副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢出席觀禮，見證我國空軍即將迎來的全新戰力提升。

詳見我首架F-16 BLK70戰機 出廠交機。

孤獨老襲擊 老人獨居宅達61萬

孤獨老越來愈多，全國老人獨居宅數再創新高。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季全國僅六十五歲以上老年人居住宅數首度突破八十萬、達八十．三六萬宅，其中僅一名老人居住宅數（老人獨居宅）的數量高達六十一．一八萬宅、占比約七十六％。

詳見孤獨老襲擊 老人獨居宅達61萬。

聯合報

賴總統：健保應不同工不同酬

健保成立滿卅年，現有制度造成護理師、急重症醫師出走，賴清德總統昨天表示，健保長期給付分配不均，今年大學申請入學，罕見出現牙醫系分數高於醫學系的現象，要改善現況，健保應朝「不同工、不同酬」給付。健保署回應，現行已投資四十多億提高急診給付，現正研議將醫師診察費，納入不同工、不同酬概念，按難易程度給付。

詳見賴總統：健保應不同工不同酬。

緬甸8.2強震 已1644死 美估罹難者破萬

緬甸中部廿八日發生規模八點二地震，截至廿九日，至少已一六四四人罹難、三四○八人受傷，及至少一三九人下落不明。震後當地通訊、道路及航班受阻，大幅增加救援難度。受強震波及的泰國曼谷一棟興建中高樓倒塌，已至少十人死亡，雖正持續搜救，但當地官員坦承救援進展不易。

詳見緬甸8.2強震 已1644死 美估罹難者破萬。

中國時報

緬甸世紀強震 已千餘人死亡

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），六省進入緊急狀態。在截稿前，緬甸官方最新數據顯示，地震傷亡人數已增至1644人死、3408人受傷。然而美國地質調查所（USGS）進一步分析認為，這場世紀強震恐有逾1萬人罹難，經濟影響可能高達緬甸GDP的70％。

詳見緬甸世紀強震 已千餘人死亡。

台積赴美投資 助台降低關稅衝擊

美國總統川普預定4月2日宣布，向世界各國祭出「對等關稅」，並針對部分產業加徵關稅。兩家國際金融機構評估指出，由於台積電承諾加碼投資美國，預期台灣將可避免新關稅的最嚴重衝擊。台積電副總經理克里夫蘭則提到，希望亞利桑那州第3廠於本周動土，同時強調台灣仍是台積電的「大本營」。

詳見台積赴美投資 助台降低關稅衝擊。

我國對美採購的F-16 BLK70戰機，首架於美國時間28日在南卡羅萊納州洛馬工廠出廠，該州眾議員提蒙斯（前方右二）在機前留影，左一為我駐美代表俞大㵢。（取自Rep. William Timmons 臉書）

孤獨老越來愈多，老人獨居宅數達61.18萬宅再創新高。圖為公所到獨居長輩家中關懷訪視，並幫忙清潔。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法