鼎泰豐前員工曝「9大隱藏吃法」饕客狂推：這篇文真的「鼎」

一名自稱鼎泰豐前員工的女網友分享「9大鼎泰豐隱藏吃法」。（資料照）

2024/06/16 20:14

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣餐飲品牌「鼎泰豐」不只深受國人喜愛，更是外國觀光客來台必吃的餐廳，招牌的小籠包可說成為台灣的代表性美食。近日就有一名自稱鼎泰豐前員工的女網友分享「9大鼎泰豐隱藏吃法」，包括炒飯白米可換糙米、餐點可以客製化點半份或小份等等，吸引近4千網友大讚。

一名自稱是鼎泰豐前員工的女網友在Threads分享「9大鼎泰豐隱藏吃法」，包括薑絲可以叫大碗，並簡稱「碗薑」、炒飯的白米可以換成糙米，餐點還可以少油少鹽不要味精、炒手可以菜肉蝦肉混各半、許多餐點也可以點半份或小份，像餛飩四顆、青菜小份、炒飯小份等。

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此外，原PO表示，紅燒牛肉麵可以免費續湯，雞湯可特別問是翅肉還是腿肉、熱賣的炒手可以加「光麵」，就等於炒手麵、大包或迷你包可以只單點1顆，也提供訂製壽桃的服務、如果太餓的話，可以跟服務人員說不要「鎖菜」一次將菜品上齊、怕等待的人，鼎泰豐有APP可以隨時看到各分店等候時間。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，這篇文真的很「鼎」、「我媽超愛加薑絲每次都要到至少4、5次，但從來不知道碗薑！」、「這點法超適合小鳥胃耶！鼎泰豐每道都好吃」、「青菜可以半份真是太好了」、「炒手加光麵真的超愛！把粽子泡進酸辣湯也很讚」、「抄手醬拌炒飯，無敵」。

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