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塞爆！彰化中央陸橋變全天候大型停車場 原因曝光了

彰化市中央陸橋通往台1線中山路方向近來幾乎天天塞車，車陣大排長龍，與對向車道空蕩蕩形成強烈對比。（記者劉曉欣攝）

彰化市中央陸橋通往台1線中山路方向近來幾乎天天塞車，車陣大排長龍，與對向車道空蕩蕩形成強烈對比。（記者劉曉欣攝）

2024/06/16 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市中央陸橋的塞車日常？中央陸橋每到上下班尖峰期間就變成停車場，但近來塞車情況更為嚴重，不論晴雨，幾乎全天候都是走走停停，連救護車都常困在車陣中。縣府表示，台1線中山路與中央路口正進行污水下水道地下管線推進作業，預計6月底可望完成，撤離施工機具。

有市民抱怨，中央陸橋銜接彰化市中華西路與台1線中山路，因為往來國道1號彰化交流道、彰鹿路、台19線彰水路、台1線的重要道路，對用路人來說，塞車根本就是家常便飯。但通常只要不是上、下班時間，交通就會比較順暢。但近來非常誇張，就算早上9、10點，短短約長約1500公尺的中央陸橋，就可以塞車塞到20分鐘。

由於中央陸橋與中山路的路口，就是彰化縣消防局，加上鄰近秀傳醫院、彰基醫院，連救護車都塞在中央陸橋，光是在塞車20分鐘裡頭，就禮讓了3次救護車，所有的車輛都在陸橋的有限車道空間進行「摩西分海」，讓救護車能夠前進，直到下了中央陸橋，到中央路與中山路口才發現原來是中山路的車道上有施工機具，縮減車道才會塞得一塌糊塗。

縣府表示，彰化市污水下水道系統從2023年開始進行第2期工程，範圍自鐵路以東到台1線中山路止，由縣府委託內政部國土管理署下水道工程分署辦理工程施工。

縣府指出，因為污水管線都是採取地底下推進施工，目前國土署正在進行中山路與中央路污水管線推進作業，因此，必須在中山路佈設推進機組設備，基於施工需求使用內側車道，近期已完成單向管線，目前機頭轉向推進中，預計6月底前就會完成工作井的上下游污水管線推進作業，並撤離施工機具，移至下一處工作面施工。

國土署下水道工程分署表示，彰化市中山路與中央路的地下污水管線，管徑有直徑80公分，完成推進作業將會先覆工蓋板，未來將會在施工作業的交通動線設立告示牌，讓用路人可以提早行駛替代道路。

彰化市污水下水道工程進入第2期工程，因為正在進行台1線中山路、中央路的管線部分，機具在中山路車道進行佈建。（記者劉曉欣攝）

彰化市污水下水道工程進入第2期工程，因為正在進行台1線中山路、中央路的管線部分，機具在中山路車道進行佈建。（記者劉曉欣攝）

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