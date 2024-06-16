8縣市豪、大雨特報！ 北北基大雷雨警示 雙北2地慎防溪水暴漲！

氣象署今傍晚5點15分針對北部、中部8縣市發布豪雨、大雨特報。（圖翻攝自中央氣象署）

2024/06/16 17:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今天（16日）台北市有局部大雨或豪雨，新北、基隆、南投地區及桃園至台中山區有局部大雨發生的機率。氣象署今傍晚5點15分針對北部及中部8縣市發布豪雨及大雨特報，預計持續至晚上。

豪雨特報範圍：台北市（松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區）。

大雨特報範圍：基隆市（中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區）、新北市（板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、八里區、三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區、淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區）、桃園市（復興區）、新竹縣（橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉）、苗栗縣（卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉）、台中市（東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區）、南投縣（南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉）

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另外，氣象署傍晚5點10分再針對基隆市、台北市和新北市更新大雷雨即時訊息，預計持續至傍晚6點15分。

氣象署也對新北市北港溪（汐止柯子林）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布山區暴雨災防告警，持續至晚間7點10分，該區域在這段時間有暴雨或暴雨發生機率，民眾請多加留意溪水暴漲並盡速遠離。

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