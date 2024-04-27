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全球首見太空垃圾特寫！ 「清道夫」衛星近距離拍下火箭殘骸

日本Astroscale公司公布近距離拍攝的日本H2A火箭殘骸。（圖取自Astroscale公司官網：https://astroscale.com/）

日本Astroscale公司公布近距離拍攝的日本H2A火箭殘骸。（圖取自Astroscale公司官網：https://astroscale.com/）

2024/04/27 20:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕致力開發太空垃圾清除技術的日本新創公司「宇宙尺度（Astroscale）」26日發表一張太空垃圾特寫照，該公司的衛星成功接近一塊廢棄的火箭殘骸到僅相距數百公尺，首次以近距離拍下太空垃圾模樣。

這張照片是宇宙尺度的「主動碎片清除衛星（ADRAS-J）」拍下，該公司26日在社群媒體分享這張照片，發文寫著「注意，在我們ADRAS-J任務期間，透過交會鄰近操作（RPO）活動，拍下世界第一張太空碎片影像」。

照片中的殘骸是日本2009年發射的H2A火箭的第2節，長約11公尺、直徑4公尺，重約3噸。ADRAS-J衛星是在4月17日向其接近到數百公尺距離內。

ADRAS-J衛星重150公斤，今年2月18日發射，其主要任務是接近該火箭殘骸，來驗證太空垃圾清除技術。Astroscale表示，這張前所未有的照片，代表在了解和處理太空碎片挑戰的關鍵一步，朝更安全、更永續的太空環境邁進。

全球商業人造衛星和火箭發射活動增加之際，這些人造物殘骸、碎片數量也愈加令人擔心，當數量增加到某個程度，可能引發「凱斯勒效應（Kessler Syndrome）」，即軌道上物體因碰撞產生連鎖效應，最終污染整個軌道，摧毀重要衛星系統，也將使任何人都難以進入太空。

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