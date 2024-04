全球首見太空垃圾特寫！ 「清道夫」衛星近距離拍下火箭殘骸

2024/04/27 20:36

〔編譯管淑平/綜合報導〕致力開發太空垃圾清除技術的日本新創公司「宇宙尺度(Astroscale)」26日發表一張太空垃圾特寫照,該公司的衛星成功接近一塊廢棄的火箭殘骸到僅相距數百公尺,首次以近距離拍下太空垃圾模樣。

這張照片是宇宙尺度的「主動碎片清除衛星(ADRAS-J)」拍下,該公司26日在社群媒體分享這張照片,發文寫著「注意,在我們ADRAS-J任務期間,透過交會鄰近操作(RPO)活動,拍下世界第一張太空碎片影像」。

照片中的殘骸是日本2009年發射的H2A火箭的第2節,長約11公尺、直徑4公尺,重約3噸。ADRAS-J衛星是在4月17日向其接近到數百公尺距離內。

ADRAS-J衛星重150公斤,今年2月18日發射,其主要任務是接近該火箭殘骸,來驗證太空垃圾清除技術。Astroscale表示,這張前所未有的照片,代表在了解和處理太空碎片挑戰的關鍵一步,朝更安全、更永續的太空環境邁進。

全球商業人造衛星和火箭發射活動增加之際,這些人造物殘骸、碎片數量也愈加令人擔心,當數量增加到某個程度,可能引發「凱斯勒效應(Kessler Syndrome)」,即軌道上物體因碰撞產生連鎖效應,最終污染整個軌道,摧毀重要衛星系統,也將使任何人都難以進入太空。

???? NEWS: Pics or it didn't happen. Behold, the world’s first image of space debris captured through rendezvous and proximity operations during our ADRAS-J mission. #ShowtheWayADRASJhttps://t.co/amnv7UIQka pic.twitter.com/CKalYTpTuJ