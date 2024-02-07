日本JR車廂「煙霧瀰漫」畫面曝 乘客紛紛疏散
2024/02/07 12:45
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本JR山手線昨（6日）傍晚一輛列車疑似起火冒煙，乘客們緊急下車避難，經過調查後發現是行動電源起火，所幸火勢迅速撲滅，並未造成任何人員傷亡，而電車內冒煙的影片也在社群平台流出。
綜合外媒報導，JR山手線一輛列車行駛至東京池袋站的途中，有站務員回報，電車內蔓延著濃煙，需要停車對列車進行檢查。列車抵達池袋站後，站務員疏散車內的旅客。
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根據社群平台流出的影片，車廂有一個不停冒煙的黑色物體，而列車到站後車上的旅客們紛紛疏散到月台各處，還有乘客以手摀住口鼻，避免吸入濃煙。
6日傍晚，站務員撥打報案電話稱列車車廂內「鋰電池起火」，並在列車到站後以滅火器撲滅火勢，消防人員抵達現場時狀況已排除，無人員受傷。
山手線、池袋駅でとまってるみたい。— ゆうmama （@chiiyucar） February 6, 2024
父からLINEきたって????
煙が出てるのなんだろう。
怖い???? pic.twitter.com/ukHl6M5aao
【速報】JR山手線 内回り電車が一時運転見合わせ 車内に煙充満 乗客の所持品から出火かpic.twitter.com/0usTpMO0LI— NewsDigest ニュース・地震・災害速報 （@NewsDigestWeb） February 6, 2024