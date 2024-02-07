日本JR車廂「煙霧瀰漫」畫面曝 乘客紛紛疏散

車廂內飄散著濃煙。（圖擷自X）

2024/02/07 12:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本JR山手線昨（6日）傍晚一輛列車疑似起火冒煙，乘客們緊急下車避難，經過調查後發現是行動電源起火，所幸火勢迅速撲滅，並未造成任何人員傷亡，而電車內冒煙的影片也在社群平台流出。

綜合外媒報導，JR山手線一輛列車行駛至東京池袋站的途中，有站務員回報，電車內蔓延著濃煙，需要停車對列車進行檢查。列車抵達池袋站後，站務員疏散車內的旅客。

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根據社群平台流出的影片，車廂有一個不停冒煙的黑色物體，而列車到站後車上的旅客們紛紛疏散到月台各處，還有乘客以手摀住口鼻，避免吸入濃煙。

6日傍晚，站務員撥打報案電話稱列車車廂內「鋰電池起火」，並在列車到站後以滅火器撲滅火勢，消防人員抵達現場時狀況已排除，無人員受傷。

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