衛星拍到載北韓武器俄貨輪停靠中港口 中國嗆：輪不到美國插手！

俄國貨輪「安加拉號」自2月以來一直停泊在中國浙江省東部的中國私人船廠船塢。（路透）

2024/04/30 00:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今已2年多，自這場侵略戰爭開始，美方便質疑中國與北韓私下提供俄國援助，近日《路透》公布一張獨家衛星照片，指稱中國正提供遭美制裁、涉轉運北韓武器到俄羅斯的俄國貨輪停泊。但中國駐美大使謝鋒稱，中方不了解該艘俄國貨輪的事，但反對沒有國際法依據，或安理會授權的長臂管轄；學者解讀謝鋒用語，簡單說，「中俄之間的正常往來，輪不到美國來插手！」

本月25日，《路透》 公布獨家衛星照片，指中國正提供遭美國制裁、涉及轉運北韓武器到俄羅斯的俄國貨輪停泊。英國智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）也確認，這艘貨輪為「安加拉號」（Angara），今年2月以來一直停泊在浙江省舟山市「鑫亞船舶修造有限公司」的船廠。

請繼續往下閱讀...

安加拉號從2022年5月因烏俄戰爭開始受到美國制裁，自2023年8月以來，該船在北韓羅津港和俄國港口間至少完成11次運交作業。RUSI一直追蹤該船，以取得北韓逃避制裁數據。RUSI表示，該貨輪之所以遭到辨識，是因為船隻在通過朝鮮半島一處繁忙海峽時，可能是為了安全而短暫開啟自動識別系統（AIS）收發器。

《路透》引述美國務院人員消息指出，美方根據公開來源情報知道安加拉號正停泊在中國港口，也向中方提出這一問題，要求給個說法，並呼籲中方遵守遵守聯合國安理會制裁北韓的決議。

山西復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永28日於《騰訊網》刊文直言，「北韓向俄運送武器，已經不是什麼新鮮事了。隨著烏克蘭衝突不斷延長，俄羅斯的武器彈藥大量投入，庫存不斷減少，再加上其在武器材料進口以及經濟等方面，遭到西方全方位圍堵，工業生產鏈受到了嚴重限制，難以滿足俄軍巨大的武器缺口，因此只能轉而向外界求援。而被美國同樣孤立，且有與俄羅斯合作需求的北韓，成了其『最強後援』。且從烏克蘭戰場發現的北韓武器碎片來看，兩國存在武器交易是無可辯駁了。」

「對於試圖把俄羅斯推到被孤立局面的美國及其盟國來說，這樣的局面自然是不允許出現的，因此所有可能涉及到俄朝武器交易的俄羅斯船隻，都被拉入了被制裁名單中，而頻繁來往與俄朝之間的安加拉號就是其中之一。如今這艘可能裝滿朝鮮援俄武器的船隻，出現在中國港口，在西方看來，無疑就是中方包庇俄朝『非法』往來，甚至間接軍援俄羅斯的『證據』。」

鄭繼永指出，此次布林肯訪中的主要任務之一，就是當面警告中國，停止向莫斯科提供武器技術援助以及商業支援。針對這次美方提出有關安加拉號的問題，中國駐美大使謝鋒表示不了解有關安加拉號的細節，但中國一貫反對沒有國際法依據，或安理會授權的單邊制裁和長臂管轄；鄭繼永解讀，總歸一句，「中俄之間正常往來，輪不到美國來插手！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法