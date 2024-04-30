王牌交易所虛幣詐騙8億 主謀林耿宏5人續押 律師王晨桓400萬交保

ACE負責人潘奕彰、林耿宏、林耿瀚被移送畫面。（記者徐聖倫翻攝）

2024/04/30 04:05

〔記者張文川／台北報導〕台北地院昨受理北檢起訴移審的「ACE王牌交易所」虛擬貨幣詐騙案，徹夜開庭接押，今凌晨諭知14名偵查期間在押的被告中，不認罪的首謀林耿宏、ACE創辦人潘奕彰等5人續押但解除禁見；建業法律事務所所長、律師王晨桓認罪，獲400萬元交保；其餘8人各以20萬至100萬元交保，均限制出境出海與住居。

王晨桓身兼ACE王牌交易所董事長，他於移審時認罪，坦承觸犯組織犯罪、洗錢、詐欺罪，僅否認藏匿人犯（將林耿宏藏於其新店豪宅），他向法官表達他虧欠家人與事務所客戶，向社會與事務所表達最深歉意，不希望客戶為了本案出庭作證，他會盡力尋求和解。法官諭知他400萬元交保，限制出境出海與住居，每週須赴派出所報到3次。

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集團主謀林耿宏、ACE創辦人潘奕彰、直銷虛幣團隊IMBA理事長林若蕎、林耿宏的胞弟兼集團帳房林耿瀚、行政人員林敬智，5人否認犯罪但涉嫌重大，各自有勾串、滅證、逃亡及反覆實施犯罪之虞或事實，裁定續押但解除禁見。

涉掌控人頭帳戶洗錢19億元兼控股的作手林婉榆 、IMBA分會長劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒、行政人員林敬智，ACE主管高偉倫、執行長張爾杰、宜蘭蓮池精舍住持林淑芬、其女兒即ACE行政人員謝詩瑩等8人，各獲20萬至100萬元交保。

北檢起訴指控，以林耿宏為首的ACE虛擬貨幣詐騙集團，明知虛幣CSO幣、NFTC幣等「垃圾幣、空氣幣」，本質上僅是以電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉，無實際應用的前景，卻透過犯罪組織分工，編寫不實白皮書、製造散布利多假新聞，透過經營王牌、ProEx等交易所將虛幣上架，操縱幣價，並由IMBA直銷團隊對外推銷，誆騙民眾投資購買，詐銷得手近8億元，已有1292名被害人提告，另涉洗錢22億餘元，分依組織犯罪、加重詐欺、洗錢、藏匿人犯等罪嫌起訴32人。

直銷虛幣團隊IMBA理事長林若蕎續押。（資料照）

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