ACE王牌詐騙案 14在押被告移審法院 首腦林耿宏喊冤求交保

ACE負責人潘奕彰、林耿宏、林耿瀚被移送畫面。（記者徐聖倫翻攝）

2024/04/29 21:48

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署本月26日偵結起訴虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案，起訴自稱「系統之神」的主謀林耿宏、王牌交易所創辦人潘奕彰、建業法律事務所所長王晨桓等32人，今天將在押的林耿宏等14名被告移審台北地院，合議庭下午兵分2路開庭，林耿宏不認罪，供稱IMBA是有實際營運生產、有真實營收的新創產業，並非詐騙，希望法官讓他交保去借錢和維持公司運作。

北院今受理後，由合議庭審判長吳承學、受命法官趙耘寧開兩間法庭分別訊問14名被告，讓被告暢所欲言，以致光是訊問第一棒林耿宏就超過3小時，預期今將至少開庭至深夜，將於全部訊問完畢後再宣布後續應繼續羈押或交保等強制處分結果，研判主要成員交保機率不高。

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林耿宏庭訊時否認犯罪，他細數旗下的4大虛擬貨幣：CSO幣、FITC幣、NFTC幣、BNAT的功能及目標，強調虛幣是非常創新的應用產業，營運3年多來創造真實營收與獲利，並自行開發工廠製造產品銷售，將虛幣應用於會員日常休閒與日常必需品上的消費抵扣，並非單純炒作虛幣，「如果我只想利用虛幣當做斂財工具，他不可能發展這麼多產品線，也不會找4年前就在台灣虛幣投資界居於領先地位的ACE王牌交易所來協助開發與營運。」

林說，真正的詐團沒有任何實際投資，利用虛幣來詐騙民眾的錢，而虛幣投資目前沒有法規可依循，導致金管會與銀行緊縮，甚至污名化整個虛幣產業，銀行不准民眾匯款買虛幣，也不允許將錢存入帳戶，使得他們必須現金交易，一堆現金搬來搬去，又被質疑洗錢，運作非常困難，今年1月5月無預警被搜索後，資金被扣押、主要員工被收押、造成資金短缺，被迫暫停營業，警方搜索後公然稱其4大幣是「詐騙幣」，導致1200多名投資人恐慌而紛紛提告，對集團造成無可彌補的傷害。

在另一庭，宜蘭蓮池精舍住持林淑芬，被控與女兒謝詩瑩成立宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢1億餘元，林淑芬供稱他是依林耿宏與「業務頭」林若蕎的指示，將其意思轉達給業務員，兩林也是她虔誠的信徒，有一起共修，她只是要推廣宗教信仰，帶他們增強能量場，她沒有介入業務運作，由於大家平常都在一起，就沒有懷疑他們在犯罪。

謝詩瑩被指為管理業務員面試、核薪、發薪水、帳務等行政業務，並協助移轉1億餘元資金，並曾在精舍逐一檢查業務員手機有無刪除對話，她供稱盡量配合檢警辦案，據實以告，未隱瞞事實，並主動提供帳冊和隨身碟，撇清她只擔任行政工作2個月，未參與計算獎金和記帳，她只知道林耿宏等人很有錢，不知道他們在犯罪，她請求交保。

北檢起訴指控，以林耿宏為首的ACE虛擬貨幣詐騙集團，明知虛幣CSO幣、NFTC幣等「垃圾幣、空氣幣」，本質上僅是以電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉，無實際應用的前景，卻透過犯罪組織分工，編寫不實白皮書、製造散布利多假新聞，透過經營王牌、ProEx等交易所將虛幣上架，操縱幣價，並由IMBA直銷團隊推銷，誆騙民眾投資購買，詐銷得手近8億元，已有1292名被告人提告，另涉洗錢22億餘元。

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