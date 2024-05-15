吉他老師伸鹹豬手強摸女高職生 樂器社老闆被判連帶賠錢

江姓吉他老師伸狼爪猥褻女學生，害得聘僱江男的樂器社老闆，得連帶賠償女學生17萬餘元。示意圖。（記者張瑞楨攝）

2024/05/15 11:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名高職女學生，2022年到中市一家樂器社學吉他，卻被江姓吉他老師伸鹹豬手亂摸，強行猥褻與性騷擾3次，江男事後願意賠償50萬元，獲得緩刑免入獄，女學生再提刑事附帶民事賠償，主張樂器社池姓負責人，應連帶賠償100萬元，池男辯稱江男並非他聘僱的員工，是江男自行收費教學，法官不採信辯詞，判決池男應連帶賠償50萬元，扣除江男已支付的34萬2500元，女學生得請求池男給付15萬7500元，全案確定。

台中市一位高職女學生（未滿18歲）到一家樂器社買吉他，還報名該樂器社的吉他教學，吉他老師是樂器社聘任的江姓男員工擔任，不料，2022年1月16日下午，江男於教學時，竟強行摟腰，伸鹹豬手撫摸女學生大腿、臀部、胸部等處，強制猥褻得逞兩次，之後又伸手觸摸女學生背部，還問「內衣的釦子不是2個嗎？」趁機性騷擾1次。

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江男的犯行，刑事部分依序判刑1年、8月與5月，不過，江男願意賠償50萬元，且調解成立當天，支付30萬元給女學生，高等法院台中分院二審諭知緩刑5年，免除江男入獄之苦。

針對民事部分，女學生控告樂器社（負責人池姓男子），聲明應賠償100萬元，她主張，自己受江男的侵害，留下無可抹滅的陰影，受精神損害，樂器社是江男的聘用人，應負起連帶損害賠償責任。

池男答辯說，樂器社並無音樂教學，江男是自行招生、收費、安排教學課程，並單純使用樂器社場地教學，他與江男無任何勞務、指揮監督等僱傭關係，聲明駁回女學生之訴，如果法院認定音樂社應負賠償之責，應以30萬元為適當。

高等法院台中分院認為，池男在刑事審理作證時，不否認聘僱江男，女學生也說，選購吉他時，是江男介紹她挑選吉他，顯示確實是池男獨資經營的樂器社，江男擔任樂器銷售與吉他教學等職務，是池男的受僱人，江男於執行吉他教學職務時，不法侵害女學生，依民法第188條第1項規定，「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」，池男應負起連帶賠償之責，但女學生求償100萬元太高，應以50萬元為適當。

法官強調，江男已與女學生和解，且調解當日交付30萬元，剩餘20萬元分期付款支付，至今年4月24日言詞辯論終結前，已給付5期分期款共4萬2500元，合計已支付34萬2500元，應予以扣除，因此，女學生得請求池男給付的金額為15萬7500元（50萬元減34萬2500元 ），全案判決確定。

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