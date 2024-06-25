蛋價決降2元 蛋商公會盼產地減產

北市蛋商公會表示雞蛋產地價今天每台斤調降2元。（資料照）

2024/06/25 15:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕受天氣炎熱影響，雞蛋買氣持續不振，北市蛋商公會今（25日）表示，產地價即起每台斤降2元，從現在的每台斤27.5元調降為25.5元，批發價則於週四跟進，將從每台斤37元調降為35元，也表示在連續降價後買氣未提升，這波降價是希望產地可以減產。

依農業部彙整大運輸等資料顯示，國內雞蛋日產量約12.15萬箱（每箱2百顆），高於國人日需求量的12萬箱，北市蛋商公會常務理事劉威志表示，在連續調降蛋價下，雞蛋買氣仍差，工會今天決定雞蛋產地價每台斤調降2元，批發價則於週四跟進，是近3年的新低點。

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劉威志表示，在連續好幾波降價，甚至調降價格超過14元下，買氣並未提升，這波降價是希望讓產地減產，也坦言目前的價格，蛋農可能已經會賠錢，但暑假將屆，營養午餐將暫停供應，會是雞蛋的傳統淡季，因此先降價因應。

對於雞蛋產量過剩，農業部畜牧司副司長李宜謙昨表示，原規劃雞蛋部分加工，但因產業擔憂雞蛋買氣差下，加工後銷售壓力仍大，因此該方案先暫停，目前會鼓勵產業淘汰寡產母雞，預計淘汰180萬隻，每隻農業部將補助10元，養雞協會會再另行提供5元的服務費，因養雞協會希望給予10天時間內部自行調查，因此淘汰寡產母雞的時程預計7月1日開始；李宜謙也表示，種雞去年因應國內雞蛋供應量緊張因此擴大進口33萬隻，隨雞蛋產量穩定，今年種雞進口量已回復往年26萬隻水準。

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