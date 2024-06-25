為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蛋價決降2元 蛋商公會盼產地減產

北市蛋商公會表示雞蛋產地價今天每台斤調降2元。（資料照）

北市蛋商公會表示雞蛋產地價今天每台斤調降2元。（資料照）

2024/06/25 15:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕受天氣炎熱影響，雞蛋買氣持續不振，北市蛋商公會今（25日）表示，產地價即起每台斤降2元，從現在的每台斤27.5元調降為25.5元，批發價則於週四跟進，將從每台斤37元調降為35元，也表示在連續降價後買氣未提升，這波降價是希望產地可以減產。

依農業部彙整大運輸等資料顯示，國內雞蛋日產量約12.15萬箱（每箱2百顆），高於國人日需求量的12萬箱，北市蛋商公會常務理事劉威志表示，在連續調降蛋價下，雞蛋買氣仍差，工會今天決定雞蛋產地價每台斤調降2元，批發價則於週四跟進，是近3年的新低點。

劉威志表示，在連續好幾波降價，甚至調降價格超過14元下，買氣並未提升，這波降價是希望讓產地減產，也坦言目前的價格，蛋農可能已經會賠錢，但暑假將屆，營養午餐將暫停供應，會是雞蛋的傳統淡季，因此先降價因應。

對於雞蛋產量過剩，農業部畜牧司副司長李宜謙昨表示，原規劃雞蛋部分加工，但因產業擔憂雞蛋買氣差下，加工後銷售壓力仍大，因此該方案先暫停，目前會鼓勵產業淘汰寡產母雞，預計淘汰180萬隻，每隻農業部將補助10元，養雞協會會再另行提供5元的服務費，因養雞協會希望給予10天時間內部自行調查，因此淘汰寡產母雞的時程預計7月1日開始；李宜謙也表示，種雞去年因應國內雞蛋供應量緊張因此擴大進口33萬隻，隨雞蛋產量穩定，今年種雞進口量已回復往年26萬隻水準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蛋商：蛋價看不到盡頭 明討論是否再降3元
2024/06/24 16:21

蛋商：蛋價看不到盡頭 明討論是否再降3元
蛋價回復疫情前水準 農業部協助淘汰寡產母雞
2024/06/13 22:58

蛋價回復疫情前水準 農業部協助淘汰寡產母雞

居富開發 生活傳達師--打造建築裡的自然
雞蛋買氣差又爆倉 蛋商公會明討論蛋價是否再降3元
2024/06/24 16:29

雞蛋買氣差又爆倉 蛋商公會明討論蛋價是否再降3元
蛋價跌新低！「加蛋仍要20元」 苦苓點關鍵：價格取決於供需
2024/06/16 23:05

蛋價跌新低！「加蛋仍要20元」 苦苓點關鍵：價格取決於供需

10年首損益兩平 數位經濟獲利難關
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播