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狼師元旦猥褻國一少女 拒認罪這下確定入獄

情境照。（資料照）

情境照。（資料照）

2024/05/02 11:11

〔記者溫于德／台北報導〕補習班黃姓數學老師被控2年前的元旦，要國一少女坐在他的大腿上，再隔著內衣撫摸少女胸部至少20秒。最高法院維持歷審見解，審酌黃男否認犯行又未與少女及其母親達成和解，依對未滿14歲女子為猥褻行為罪，判刑1年定讞。

黃男是在2022年1月1日下午4時許，在補習班的教室內利用單獨輔導少女的機會，要少女坐在他的大腿上，他再把頭靠近少女胸部，並伸手進入少女的上衣，隔著內衣摸胸至少20秒。

少女母親得知女兒受害，傳訊息給黃男稱：「至今我還陷在深深的自責中，我這個當媽媽的沒有保護好我的女兒」、「你叫我女兒坐在你腿上，還摸她胸部...虧你還當一個補習班的執行長...我這麼信任把女兒交給你，沒想到你做出這種不是為人師表該做的事，我女兒才國一而已」；黃男隨即回覆：「真的真的很對不起」。

然黃男挨告後否認有抱少女，如果有碰到，也是因他拿題目給少女看的時候碰到少女的頭；黃男更強調他沒有碰到少女的胸部，也沒有把頭靠在少女的胸部。

一審新北地院、二審高等法院均根據黃男的供述與少女的證詞，以及兩人的身高差距等證據，認定黃男不可能因為身高差距而無法猥褻少女，況且少女沒有動機去誣陷黃男，黃男也已向少女的母親道歉。

一、二審痛批黃男身為補習班老師，竟罔顧倫常，利用權勢及機會猥褻少女，且犯後拒絕認罪又未達成和解，依對未滿14歲女子為猥褻行為罪對他判刑1年。最高法院駁回上訴定讞。

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