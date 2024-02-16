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朱學恒被控猥褻鍾沛君三度開庭 今傳鍾女丈夫陳布朗作證

北院今三度審理朱學恒涉嫌強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案。圖為朱學恒1月12日出庭畫面。（資料照）

北院今三度審理朱學恒涉嫌強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案。圖為朱學恒1月12日出庭畫面。（資料照）

2024/02/16 08:13

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理名嘴朱學恒涉嫌強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案，今天上午9時30分第三度開庭，仍採不公開方式審理；預定傳喚證人包括鍾女新婚夫婿陳布朗，以及案發時同桌聚餐的媒體人樊啓明、陳姓服務生，至於同為證人的國民黨立委陳菁徽（黃昭順之女）則安排下週一到庭。

朱學恒被控於前年8月6日晚間，邀鍾沛君到餐廳餐敘，趁友人先離開包廂、兩人獨處時，起身以雙手壓住鍾沛君肩膀靠牆強吻，鍾女被嚇到，回神後轉頭挪開嘴唇，朱見她呆坐在地，竟又起身壓住鍾，不顧鍾死命掙脫，二度強吻得逞。

鍾沛君去年6月與朱男同上談話節目，朱當著鍾的面暢談「#MeToo」運動，鍾沛君憤而決定在臉書揭發此事。台北地檢署偵結，依強制猥褻罪起訴朱。

北院去年12月9日首度開庭，採不公開審理近2小時。朱學恒庭後表示，希望鍾沛君、陳菁徽，能提供記者會和通聯中多次提及的監視器畫面，就足以證明他的清白；鍾沛君離開時則語帶哽咽，批評朱學恒被起訴至今仍拒絕道歉、認錯，「傷害我和我家人，相信司法會還我公道」。

全案今年1月12日二度開庭，北院同樣採不公開方式審理，當庭勘驗兩人事後的LINE語音通話錄音，據悉，朱學恒言談間以隱晦、間接的詞語，向鍾沛君表達道歉之意。

全案今第三度開庭，以證人身分傳喚鍾女新婚夫婿陳布朗，以及案發時同桌聚餐的媒體人樊啓明、陳姓服務生。

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