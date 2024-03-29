為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

2度「壁咚」強吻鍾沛君 朱學恒強制猥褻判刑1年2月

台北地院審理今天依強制猥褻罪將朱學恒判刑1年2月。（資料照，本報合成）

台北地院審理今天依強制猥褻罪將朱學恒判刑1年2月。（資料照，本報合成）

2024/03/29 09:35

相關新聞

朱學恒強吻判1年2月 鍾沛君：盼小小勝利能給受委屈靈魂勇氣與希望

強吻鍾沛君判刑1年2月 朱學恒發聲：爭取透過司法洗刷冤屈

稱斷片不認罪 朱學恒強吻鍾沛君重判1年2月理由出爐

〔記者張文川／台北報導〕名嘴朱學恒被控於前年6月，在餐廳包廂內涉嫌2度「壁咚」強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，朱學恒為了自清，還到台北地檢署「自我告發」，北檢去年10月偵結，依強制猥褻罪起訴朱；台北地院審理期間朱學恒辯稱酒醉「斷片」不認罪，經法官傳喚鍾沛君的丈夫陳布朗、立委陳菁徽、媒體人樊啓明、餐廳服務生作證後，認定朱學恒有罪，今天依強制猥褻罪將他判刑1年2月。可上訴。

檢方調查，2022年8月6日晚上，朱學恒邀約鍾沛君到台北市大安區某餐廳餐敘，趁同包廂的友人先離開，只剩2人獨處，朱起身坐到鍾隔壁，以雙手壓住她肩膀靠著牆壁，再強吻她的嘴唇數秒。

鍾被嚇到愣住，回神後立即轉頭及挪開嘴唇，朱一度回座，但見她呆坐著，竟又起身，一手壓住她肩膀、一手拉住她手臂，不顧她掙脫而二度強吻得逞。

直到去年6月「#MeToo」運動爆發，朱學恒竟不避諱原先簽的道歉協議，上談話節目與她同台，還竟當著她的面侃侃而談「#MeToo」運動，鍾女憤而於臉書揭發此事並提告。

北院審理時，鍾沛君的丈夫陳布朗到庭證稱，案發後由他出面和朱學恒對質，朱一度承認違反鍾的意願而親吻鍾沛君，但之後改口不承認，朱前一天擬好的切結協議書中，承認對鍾不當身體接觸，但隔天見面時朱又想將用語修得更模糊，避開具體的接觸一詞，改稱為冒犯，但朱在用手機修改協議時「身體很誠實，手一直在發抖」，在法庭內說詞自打嘴巴、顛三倒四。

鍾沛君也曾在臉書發文指出，事發後由丈夫出面與朱對質，在律師見證下，朱寫下道歉切結書，朱承認未經同意違背鍾的意願與信任而主動摟抱及親吻，並允諾日後盡可能遠離鍾沛君；後來朱學恒卻宛如失憶的矢口否認、狡賴。

全案不公開審理，但據悉，蒞庭檢察官認為朱學恒辯詞狡猾、矛盾反覆，未見悔意，建請法官從重量刑。

台北地院審理今天依強制猥褻罪將朱學恒判刑1年2月。（資料照）

台北地院審理今天依強制猥褻罪將朱學恒判刑1年2月。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
朱學恒涉兩度強吻鍾沛君 藍委陳菁徽證稱「懷疑酒被下藥」
2024/02/19 18:18

朱學恒涉兩度強吻鍾沛君 藍委陳菁徽證稱「懷疑酒被下藥」
朱學恒涉強制猥褻案 鍾沛君夫批朱無恥 手抖簽切結書卻不認帳
2024/02/17 05:30

朱學恒涉強制猥褻案 鍾沛君夫批朱無恥 手抖簽切結書卻不認帳

安南商60副都心．正3房即將完工．價值翻漲
朱學恒猥褻案3度開庭 今傳鍾沛君丈夫陳布朗作證
2024/02/16 09:30

朱學恒猥褻案3度開庭 今傳鍾沛君丈夫陳布朗作證
朱學恒不認強吻鍾沛君 法官將傳KMT「不分區立委提名人」作證
2023/12/19 20:20

朱學恒不認強吻鍾沛君 法官將傳KMT「不分區立委提名人」作證

49萬即簽約住近市府站
朱學恒不准出國 境管再延８個月
2023/12/16 05:30

朱學恒不准出國 境管再延８個月
朱學恒延長境管8個月 明年10/5日前不得出境出海
2023/12/15 13:29

朱學恒延長境管8個月 明年10/5日前不得出境出海
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播