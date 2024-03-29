2度「壁咚」強吻鍾沛君 朱學恒強制猥褻判刑1年2月

台北地院審理今天依強制猥褻罪將朱學恒判刑1年2月。（資料照，本報合成）

2024/03/29 09:35

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〔記者張文川／台北報導〕名嘴朱學恒被控於前年6月，在餐廳包廂內涉嫌2度「壁咚」強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，朱學恒為了自清，還到台北地檢署「自我告發」，北檢去年10月偵結，依強制猥褻罪起訴朱；台北地院審理期間朱學恒辯稱酒醉「斷片」不認罪，經法官傳喚鍾沛君的丈夫陳布朗、立委陳菁徽、媒體人樊啓明、餐廳服務生作證後，認定朱學恒有罪，今天依強制猥褻罪將他判刑1年2月。可上訴。

檢方調查，2022年8月6日晚上，朱學恒邀約鍾沛君到台北市大安區某餐廳餐敘，趁同包廂的友人先離開，只剩2人獨處，朱起身坐到鍾隔壁，以雙手壓住她肩膀靠著牆壁，再強吻她的嘴唇數秒。

鍾被嚇到愣住，回神後立即轉頭及挪開嘴唇，朱一度回座，但見她呆坐著，竟又起身，一手壓住她肩膀、一手拉住她手臂，不顧她掙脫而二度強吻得逞。

直到去年6月「#MeToo」運動爆發，朱學恒竟不避諱原先簽的道歉協議，上談話節目與她同台，還竟當著她的面侃侃而談「#MeToo」運動，鍾女憤而於臉書揭發此事並提告。

北院審理時，鍾沛君的丈夫陳布朗到庭證稱，案發後由他出面和朱學恒對質，朱一度承認違反鍾的意願而親吻鍾沛君，但之後改口不承認，朱前一天擬好的切結協議書中，承認對鍾不當身體接觸，但隔天見面時朱又想將用語修得更模糊，避開具體的接觸一詞，改稱為冒犯，但朱在用手機修改協議時「身體很誠實，手一直在發抖」，在法庭內說詞自打嘴巴、顛三倒四。

鍾沛君也曾在臉書發文指出，事發後由丈夫出面與朱對質，在律師見證下，朱寫下道歉切結書，朱承認未經同意違背鍾的意願與信任而主動摟抱及親吻，並允諾日後盡可能遠離鍾沛君；後來朱學恒卻宛如失憶的矢口否認、狡賴。

全案不公開審理，但據悉，蒞庭檢察官認為朱學恒辯詞狡猾、矛盾反覆，未見悔意，建請法官從重量刑。

台北地院審理今天依強制猥褻罪將朱學恒判刑1年2月。（資料照）

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