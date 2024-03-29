稱斷片不認罪 朱學恒強吻鍾沛君重判1年2月理由出爐

名嘴朱學恒被控強吻強抱台北市議員鍾沛君，稱斷片不認罪，北院今依強制強制猥褻罪判朱學恒1年2月。（資料照）

2024/03/29 10:33

〔記者張文川／台北報導〕名嘴朱學恒前年6月涉在餐廳包廂內2度「壁咚」強吻國民黨籍台北市議員鍾沛君，朱學恆辯稱酒醉「斷片」不認罪，台北地院今依強制猥褻罪將朱判刑1年2月，判決理由出爐，不採信朱的斷片說詞，朱事後傳送「自白簡訊」也未遭誤導，認定朱有罪，欠缺性別平權意識、犯後毫無悔悟，因此重判。

合議庭審酌，朱學恒以強暴手段對被害人強制猥褻，嚴重侵害性自主決定權及身體控制權，依雙方職業特性及2人因工作相識的關係，案發後仍有諸多共同錄製節目的工作邀約。

請繼續往下閱讀...

朱學恒卻於偵審期間，仍利用經營的頻道、社群，並向媒體發表言論，形塑鍾沛君是被指使的政治打手，自己是遭政治迫害，致使鍾女提告後，相較於其他性侵案被害人，須承受更高程度的社會關注，以及輿論非議所產生的精神壓力，造成無法輕易抹滅的心理傷害。

判決指出，朱學恒犯後顯現出欠缺性別平權意識、毫無悔悟的態度，應予嚴懲，審酌朱學恒沒有前科，職業為知名翻譯家及網路直播主等，量處徒刑1年2月。

關於案情的事實認定，法官依據鍾女於偵審期間一致的指訴，佐以證人證述被害人說出被害經過時的情緒反應，以及對被害人的影響，比對通訊紀錄、行程紀錄、語音對話錄音等，還有朱學恒傳送給鍾的簡訊白自切結書，認定朱學恒確實有強制猥褻對方。

朱辯稱，案發當晚因酒醉斷片，不復記憶，自白簡訊則是遭誤導的虛偽自白，且依當下時空，他斷不可能有強制猥褻行為，還質疑鍾沛君當時為何不呼救。

經合議庭比對，朱返家後旋即傳訊給鍾，顯示朱意識清楚，且朱在檢方偵查時的供述，也可見他並非全無記憶，「斷片」辯詞不可採；依現場空間與案發時間，朱學恒確實有充足的時間和空間犯案。

鍾沛君當下雖未有呼救反應，但法官認為，每個人被侵犯時的情緒反應，沒有固定模式，不能以「完美被害人」迷思強加於鍾沛君身上。

而事後的自白切結書簡訊，法院認定是朱學恒自行書寫傳送，自承有違反鍾沛君意願的舉動，證人（立委）陳菁徽並未傳遞足以影響朱學恒自由意志的紙條，認定朱未遭誤導，認定朱有罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法