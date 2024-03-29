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朱學恒強吻判1年2月 鍾沛君：盼小小勝利能給受委屈靈魂勇氣與希望

台北市議員鍾沛君。（資料照）

台北市議員鍾沛君。（資料照）

2024/03/29 10:18

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2度「壁咚」強吻鍾沛君 朱學恒強制猥褻判刑1年2月

〔記者楊心慧／台北報導〕名嘴朱學恒被控於前年6月在餐廳包廂內涉嫌2度「壁咚」強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，台北地院今天依強制猥褻罪將他判刑1年2月、可上訴；鍾沛君今上午回應，事實只有一個，司法終有正義，今天的判決，恐怕還不是這場奮鬥的終點，民事求償她也會繼續堅持，希望小小勝利能給予所有受過委屈的靈魂勇氣與希望。

朱學恒為自清，還到台北地檢署「自我告發」，北檢去年10月偵結，依強制猥褻罪起訴朱；台北地院審理期間朱學恒辯稱酒醉「斷片」不認罪，經法官傳喚鍾沛君的丈夫陳布朗、立委陳菁徽、媒體人樊啓明、餐廳服務生作證後，認定朱學恒有罪，今天依強制猥褻罪將他判刑1年2月。

北院審理時，鍾沛君的丈夫陳布朗到庭證稱，案發後由他出面和朱學恒對質，朱一度承認違反鍾的意願而親吻鍾沛君，但之後改口不承認，朱前一天擬好的切結協議書中，承認對鍾不當身體接觸，但隔天見面時朱又想將用語修得更模糊，避開具體的接觸一詞，改稱為冒犯，但朱在用手機修改協議時「身體很誠實，手一直在發抖」，在法庭內說詞自打嘴巴、顛三倒四。

鍾沛君今天表示，事實只有一個，司法終有正義，她知道，今天的判決恐怕還不是這場奮鬥的終點，民事求償，她也會繼續堅持而後悉數捐出幫助需要的人，感謝大家關心，希望這個小小勝利，能給予所有受過委屈的靈魂勇氣與希望。

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