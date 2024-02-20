朱學恒強吻鍾沛君案 檢從重求刑／關鍵證人陳菁徽爆 鍾疑朱下藥

台北地院昨審理名嘴朱學恒涉強制猥褻北市議員鍾沛君案。立委陳菁徽到庭作證。 （記者王藝菘攝）

2024/02/20 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院昨審理名嘴朱學恒涉嫌強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案，庭訊時傳喚前年八月一同聚餐的國民黨立委陳菁徽作證，陳說，當晚與鍾通話時她不斷啜泣、發抖，也懷疑酒被朱下藥；另鍾礙於朱學恆的網路聲量及輿論影響力，擔心事件曝光後沒人相信，當時就是否報警曾表示「還要再想想。」

陳︰當晚通話 鍾啜泣發抖

陳菁徽說，前年八月六日她聚餐後，便接到鍾沛君來電，鍾說自己被壓在牆上兩度強吻，鍾還說自己第一次被強吻時身體無法移動，懷疑朱學恒在酒裡下藥。

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陳還提到，她事發後曾在送給朱學恒的紅酒「夾」進一張紙條，內容提及「為什麼抱她強吻她」，目的就是為了告知朱「已知你的所作所為。」

公訴檢察官面對仍採無罪答辯的朱學恒，痛批朱在檢方偵查時無力回天，便在案情上鬧脾氣，且朱明知檢方所舉證據完備，卻拒絕認罪，屬犯後態度不佳，故檢方雖未具體求刑，仍建議北院對朱從重量刑。全案定三月廿九日宣判。

鍾沛君庭後表示，將彙整這場刑事經驗提供給需要幫助的人，也會將民事求償金額全數捐出，她很遺憾朱完全否認犯行，既不道歉也不認罪，不過她仍要告訴所有跟她有相同經驗的人，「要相信自己、要相信司法」，也要相信這個世界上有正義公道，更要相信「總有一天會天亮。」

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