流感春節恐爆高峰 葉彥伯：24小時內吃克流感防重症

彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，流感疫情升溫快速，這波疫情是近5年來最嚴重的一次。（記者張聰秋攝）

2025/01/12 18:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕冬季是呼吸道疾病的高峰期，俗稱「流感」的流行性感冒病毒在此時尤為活躍，從去年底到今年入冬以來，國內流感疫情迅速升溫，被視為新冠疫情爆發後解封至今，近5年來最嚴重的一波流感。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，預估農曆春節期間將迎來流感高峰，提醒民眾若出現症狀，最好能在24小時內服用克流感，治療效果最佳，以免病情惡化，併發重症須住院治療。

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入冬來，寒流威力一波比一波強，冷風伴隨低溫讓體感降至10度以下，感冒與咳嗽患者大幅增加，各大醫院與診所人滿為患。根據疾管署最新監測資料，國內流感疫情呈持續上升趨勢，上週全台新增18例流感併發重症及4例死亡病例。

葉彥伯指出，今年流感疫情死灰復燃，病毒活動力明顯增強，加上春節長達9天，民眾返鄉、出遊人潮擁擠，增加了群聚感染的風險。

他提醒，目前正值流感肆虐的盛行期，疫情高峰預估將在春節出現，民眾千萬不要輕忽流感嚴重的威脅性，勤洗手、戴口罩，並注意咳嗽禮儀，如果已出現症狀，應盡速就醫服藥，並留在家中休息，避免出入公共場所，以免病情惡化或傳染他人，加重疫情的嚴重性。

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