公然侮辱除罪化？憲法法庭今宣判釋憲案

憲法法庭針對刑法公然侮辱罪是否違憲，今（26）日下午3時將宣示判決。（記者楊國文攝）

2024/04/26 07:25

〔記者楊國文／台北報導〕作家張大春、媒體人馮光遠不滿因發表言論涉刑法公然侮辱罪遭判刑，認為已侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲，憲法法庭併案共31案審理，去年底召開言詞辯論，法務部認為合憲，公然侮辱罪保護的法益是名譽權，也是憲法保障的基本權，憲法法庭今天下午3時將宣示宣判，是否除罪化備受矚目。

刑法第309條公然侮辱罪第1項規定，可處拘役或9000元以下罰金，實務上常見行為包括罵人三字經、畜生等貶損他人人格及社會評價的言語；同法第2項規定，以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

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張大春因批評已故媒體人劉駿耀「下流、可恥、腦子裝屎」，被判罰金3000元；馮光遠曾因譏諷前國安會秘書長金溥聰「混蛋、下流胚」等話，被判罰金5000元，及稱前文建會主委盛治仁為「人渣公務員」遭提告，被依公然侮辱罪判有罪確定，民眾也發生類似情形，認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。

憲法法庭去年底召開言詞辯論，法務部檢察司長郭永發代表陳述指出，刑法309條公然侮辱罪規範目的是保護人民名譽權，立法目的正當，名譽權、言論自由發生衝突時，兩者應不分軒輊受保障。民事損害賠償雖然有「填補損害」的功能，但有更多被害人想透過訴訟獲得自我辯白機會，而且，被害人遭匿名散播侮辱言論，可能連加害人身分都無法確認，民事訴訟無法完全取代刑事處罰。

郭永發舉網路霸凌的例子，質疑放棄追訴是執法機關應該採取的立場？試想，不少受害人因網路霸凌走上絕路，不應遏止嗎？這種被告（鍵盤俠）是應該保護的對象？

聲請人馮光遠出庭指出，他被判有罪，是因對政治人物可受公評之事表達不滿，憤而於「自己部落格或臉書」以尖酸刻薄的言論評論時政，此屬於政治性言論，但刑法309條第1項的公然侮辱罪卻未針對合理意見評論中，較為尖酸刻薄而形式上可能符合公然侮辱構成要件的言論予以保障，是對政治性言論的嚴重干預，也違反比例原則，已違反憲法障言論自由的意旨。

聲請人也包括多位法官，指稱公然侮辱罪在實務上偵辦標準不明，不符合明確性原則，最高法院法官錢建榮更直言，他在高院任職時，能判無罪的就判無罪，最後因實務界無法取得共識，只好聲請釋憲。

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