京華城弊案開庭 邵琇珮坦承犯行、李文宗拒認罪

京華城案台北地院首開庭，都委會前執行秘書邵琇珮23日出庭。（記者塗建榮攝）

2025/01/23 13:05

〔記者溫于德／台北報導〕前台北市長柯文哲等人涉京華城容積率案收賄、政治獻金假帳等，今天上午首度開庭，訊問首位被告的台北市前副市長彭振聲完畢後，依序訊問都委會前執行秘書邵琇珮、在押眾望基金會董事長李文宗，邵坦承全部犯行、李拒絕認罪。

邵琇珮被控在研議京華城案的行政程序中，聽從前市長柯文哲的上意，不顧期間眾多公務員、委員提出的違法質疑，共同圖利京華城與鼎越公司，一路護航終使京華城獲得20%容積獎勵與建照，圖利京華城與鼎越1.2萬坪容積、逾121億元不法利益。

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邵琇珮今當庭坦承檢方所有指控。其律師請北院考量邵女犯後態度良好，依檢方建議，以貪污治罪條例與證人保護法，給予從輕量刑並給予緩刑機會。

至於李文宗則被檢方認定是柯文哲的大帳房，涉擔任台北捷運公司董事長、柯的市長辦公室主任期間，與柯文哲以政治獻金的名義輾轉收受沈慶京的賄賂，又成立「木可公司」侵占民眾黨政治獻金，並指示胞妹李文娟銷毀木可損益表滅證，檢方依違背職務收賄、公益侵占民眾黨政治獻金、對眾望基金會涉背信罪起訴李文宗，求刑17年4月。

李文宗今當庭否認收賄、公益侵占、背信共3罪。李說他擔任北捷主管或服務市長室期間，都未參與京華城等個案，且朱亞虎（涉京華城弊案的鼎越開發前董長）傳簡訊給他，他則代表柯文哲作公關就京華城捐給民眾黨210萬元一事表達謝意。

李文宗也說，「木可」成立的目的是基於商業考量，包括柯文哲授權肖像權及演唱會都是具有商業性質的行為；至於柯文哲投資邱復生的公司100萬元部分，李說自己只有被科當作諮詢的對象，後續動作他並不知情。

李文宗還表示，支付競辦人員薪水是因工作人員的勞健保與退休金的考量，才由「木可」公司聘用；至於眾望基金會成立目的，是以公益活動彰顯民眾黨及候選人柯文哲的價值，均無犯罪意圖。

法官庭末對李文宗諭知，3月20日下午2時30分再度提訊出庭。

台北地方法院23日開庭審理京華城案，在押的前台北市長柯文哲辦公室主任李文宗在法警戒護下步入法院。 （記者羅沛德攝）

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