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    吳春城：申請「壯世代」商標是職志 一毛專利費都沒收

    民眾黨立委吳春城。（記者王藝菘攝）

    民眾黨立委吳春城。（記者王藝菘攝）

    2025/01/23 14:24

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    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城就任以來，力推「壯世代政策與產業發展促進法」立法，並於今年初在立法院會完成三讀；豈料，民進黨立委吳沛憶、時代力量黨主席王婉諭近日相繼揭露，吳春城所創立的「壯世代協會」自2023年起陸續拿下嘉義市府千萬標案，加上吳又申請「狀世代」專利商標，質疑吳沒有利益迴避。吳春城今強調，申請專利是職志，他沒有收取任何一毛錢專利費。

    吳春城上午在立院受訪時回應，迴避什麼利益？從他當立委之後，就沒有參與任何政治標案，外界所提及的嘉義市政府是3年前標案，且嘉市府也非常感謝他。「這跟我擔任立委後有什麼關係？我迴避什麼利益？我沒有做任何利益啊，是公益！」

    吳春城認為，推動「壯促法」是因為台灣進入超高齡社會，但政府有什麼作為？本部法案是讓55歲以上有工作能力且意願的國民一個新身分，目前他們被稱為「老人」或「銀髮族」，但這不符合現狀，所以要賦予新身份，而「壯世代」也被民間被廣為採納。

    針對外界指稱他註冊「狀世代」商標，吳春成反問，「我有沒有去跟他們收取任何一毛錢的專利費？申請專利是一個職志，你做好事我都沒意見，但若你拿去做壞事，我才會限制他。」不過，若自己沒拿到專利，大家愛怎麼用就怎麼用，自己還推什麼社會運動？

    吳春城質疑，這完全是抹黑，現在就是把一些事件亂編故事，這種事情也無法澄清，信者恆信，不信者就不信，民進黨從總預算審查後，所有造謠產業全部出動，他也是受波及而已。

    他強調，「壯促法」是三黨一致無異議通過的法案，行政院成立壯世代跨部會小組、政委陳時中召集14部會，立法程序都非常完整，現在突然發現壯世代是什麼、沒人懂、都是他一人在搞，「我有這種超能力？那我比馬斯克還厲害，可以操縱國會、行政院，講得像天一樣、神一樣，這種事情怎麼去回應？」

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