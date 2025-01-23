為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    行政院院本部預算遭大砍 龔明鑫：正常運作只能撐到3月

    政院長卓榮泰今天第四度親上火線說明，不過，官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「本院新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。（圖擷取自行政院直播）

    政院長卓榮泰今天第四度親上火線說明，不過，官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「本院新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。（圖擷取自行政院直播）

    2025/01/23 13:44

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度總預算遭砍2075億元，行政院長卓榮泰今天第四度親上火線說明，不過，官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「本院新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。行政院秘書長龔明鑫說，如果按照一般正常的營運之下，行政院的經費大概只能撐到3月。

    請不起手語老師 對聽障朋友非常抱歉

    行政院發言人李慧芝表示，立法院針對總預算案刪除和凍結數字，對中央政府造成極大困擾，國家經濟成長，國家建設也應該增加，預算卻遭到大規模的不合理刪除，尤其特定科目與機關被刪除，平常記者會在綠幕前都有手語老師，但因為新傳處預算被全數刪除，真的請不起手語老師，對聽障朋友非常抱歉。

    行政院秘書長龔明鑫則指出，行政院院本部預算編列15億元，其中10億元是人事費的法定支出，但現在業務費被刪2億元，整個凍結5億元，新聞傳播處、聯合服務中心的經費幾乎全部被刪除，行政院運作上造成非常大的困難與困擾。

    龔明鑫說，如果按照一般正常的營運之下，行政院大概只能撐到3月，所以只能儘量把一些事情暫停下來，例如記者室、新聞中心可能降低到很低的營運，另外，對外的宣傳，像是國際機場的燈箱也沒辦法維持，此外，還有電費、通訊費等，但如果這樣，行政院本部的預算也大概到8月就沒有了。

    龔明鑫強調，「這不是3月跟8月的問題，在野稱刪減對行政院的行政作業不會有影響，這怎麼可能，不可能變魔術的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播