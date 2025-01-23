行政院院本部預算遭大砍 龔明鑫：正常運作只能撐到3月

政院長卓榮泰今天第四度親上火線說明，不過，官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「本院新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。（圖擷取自行政院直播）

2025/01/23 13:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度總預算遭砍2075億元，行政院長卓榮泰今天第四度親上火線說明，不過，官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「本院新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。行政院秘書長龔明鑫說，如果按照一般正常的營運之下，行政院的經費大概只能撐到3月。

請不起手語老師 對聽障朋友非常抱歉

行政院發言人李慧芝表示，立法院針對總預算案刪除和凍結數字，對中央政府造成極大困擾，國家經濟成長，國家建設也應該增加，預算卻遭到大規模的不合理刪除，尤其特定科目與機關被刪除，平常記者會在綠幕前都有手語老師，但因為新傳處預算被全數刪除，真的請不起手語老師，對聽障朋友非常抱歉。

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行政院秘書長龔明鑫則指出，行政院院本部預算編列15億元，其中10億元是人事費的法定支出，但現在業務費被刪2億元，整個凍結5億元，新聞傳播處、聯合服務中心的經費幾乎全部被刪除，行政院運作上造成非常大的困難與困擾。

龔明鑫說，如果按照一般正常的營運之下，行政院大概只能撐到3月，所以只能儘量把一些事情暫停下來，例如記者室、新聞中心可能降低到很低的營運，另外，對外的宣傳，像是國際機場的燈箱也沒辦法維持，此外，還有電費、通訊費等，但如果這樣，行政院本部的預算也大概到8月就沒有了。

龔明鑫強調，「這不是3月跟8月的問題，在野稱刪減對行政院的行政作業不會有影響，這怎麼可能，不可能變魔術的」。

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