ACE四高層 檢建請判至少20年／詐1200人得手近8億 洗錢22億

ACE創辦人潘奕彰、主謀林耿宏等4高層，皆被檢方求處20年以上的徒刑。（資料照）

2024/04/27 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕「ACE王牌交易所」涉利用不具經濟價值、俗稱垃圾幣或空氣幣的CSO等虛擬貨幣，從一千兩百多位被害者手中詐得近八億元，並涉洗錢廿二億元；台北地檢署昨依加重詐欺、組織犯罪、洗錢等罪，起訴自稱「系統之神」的主謀林耿宏、ACE創辦人潘奕彰、建業法律事務所所長王晨桓等卅二人。

集團系統之神等32人起訴

檢方認為林耿宏、潘奕彰，及另二名集團高層林若蕎、陳錦暘，利用專業知識及在幣圈的影響力，聯手誆騙民眾，惡性重大，犯後矢口否認，罕見地建請法院對四人均量處廿年以上徒刑；而被告林淑芬身為重要管理階層、對組織深具影響力，犯後態度不佳，也建請量刑十五年以上。

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至於建業法律事務所所長王晨桓，檢方認為他身為律師，竟勾結詐團主謀，扮演軍師協助製造假象，還向一名茶葉商詐取七千多萬元，犯後毫無悔意，建議量刑至少十二年。

台中地檢署本月八日另案起訴潘奕彰、ACE營運長詹智雄等七人，涉勾結假投資詐團，以「阿福錢包」等工具洗錢卅百卅億元案；北檢昨起訴的範圍則是林耿宏等人涉利用虛幣MOCT幣（魔券幣）等投資方案詐欺民眾八億元案，二案的犯罪工具與手法不同。

檢警調查，林男等人從二○一九年起，利用民眾不了解虛幣及希望快速致富的心態，分工經營「王牌」及「ProEx」虛幣交易所，編寫不實的虛幣白皮書，將MOCT、CSO、FITC等虛幣上架，藉由林男及要角林若蕎成立的IMBA直銷團隊，向投資人吹噓未來只漲不跌、或製造網路假新聞與文章吹捧「五至十年內翻漲十倍」等，並操縱幣價營造飆漲假象誆騙投資。

藏22億 研判還有多人未提告

律師王晨桓則以「軍師」身分，指導林男等人修改虛幣白皮書，協助塑造這些垃圾幣具流通性的假象，還洩漏偵查秘密、洗錢、助林藏匿款項。

檢方發現林男共藏匿廿二億五千多萬元，研判應是尚未出面提告的被害人遭詐騙款項。檢警調今年共發起三波收網，查扣六億多元，包括麥拉倫超跑等。

北檢表示，我國現階段對虛幣的監管，是以金管會發布的「虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」為主軸，不過指導原則無拘束力，仰賴業者自律，而王晨桓遭查獲前，曾任台灣VASP公會籌備小組副召集人兼法務，突顯無法有效發揮自律作用，籲及早訂定虛幣監管專法，明定罰則及退場機制。

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