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詐團砸億元蓋精舍當洗錢據點

國內知名律所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓，涉嫌對茶葉行老闆施詐被起訴。（取自建業法律事務所）

國內知名律所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓，涉嫌對茶葉行老闆施詐被起訴。（取自建業法律事務所）

2024/04/27 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕檢警偵辦「ACE王牌交易所」案發現，集團主謀林耿宏與核心要角林若蕎，竟出資成立「蓮池精舍」，由主持法師林淑芬以集體修法、神明附身等宗教洗腦方式，要求業務員跟隨、信服並達成業績，甚至斥資一億多元在宜蘭買地蓋精舍，作為洗錢據點；建業法律事務所長王晨桓除了以軍師身分參與集團運作，還涉以誇大、荒誕的話術向一名茶葉公司老闆詐得七千多萬元。

檢警調查，林淑芬會要求旗下業務，定時聽、念法音、集體修法，宣稱神明附身起乩，以宗教洗腦方式向業務員灌輸精神信仰與心靈寄託，以精神領袖身分宣揚虛擬貨幣已往好的方向發展，要業務信服林耿宏與林若蕎，以助鞏固其組織。

集團王牌律師詐茶商七千多萬

而王晨桓曾任苗栗某茶葉公司的法律顧問，該公司何姓老闆常在位於山區的公司聽到疑似槍聲，懷疑遭人監控，擔心安全受威脅，王晨桓順勢誆稱「可協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險狀況，但需支付高額費用」。

最扯的是，何男感覺公司附近出現不明人車時，王竟胡扯「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「剛據報打下一架無人機」、「有掌握到，抓人，他們今天損失慘重」等，詐騙何男掏錢解決，總計詐騙七千多萬元。

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