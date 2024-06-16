炎夏將臨……冷氣怎麼吹最涼最省電？ 專家實測曝妙招！

近日有日本電視節目找來專家實測「冷氣怎麼吹又涼又省電」，引發討論。（資料照）

2024/06/16 21:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天白天相當炎熱，隨著夏季即將來臨，冷氣需求也增高，但電費也讓不少民眾相當煩惱。近日有日本電視節目找來專家實測「冷氣怎麼吹又涼又省電」，引發討論。

日本TBS電視台節目《ひるおび》近日找來日本冷氣製造商大金工業的專家重政周之一起實測「冷氣怎麼吹又涼又省電」。節目提出2種方式，分別為將溫度調低1度，以及將冷氣風力調高，測試哪種方式可以讓室內迅速降溫且較節省電費。

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節目組在一間約10坪大的公寓客廳進行體感溫度測試，首先設定冷氣溫度26度、風量自動，接著調降1度運轉15分鐘，節目組派出的受測人員表示「沒有突然變涼的感覺」；但若維持26度，風量增強，就會因為風明顯變大而感覺到涼快。節目組還搬出熱影像比較，可以明顯看出受測人員在風量變大的狀況下，表面溫度較低。

接著節目組測試哪種方式較節能，冷氣一開始一樣設定在26度、風量自動，功率穩定在0.14kW，若將冷氣溫度調降1度並持續運轉15分鐘，可以看到功率會增加一倍以上，從0.14kW增加到0.32kW；若溫度不變，風量轉大，15分鐘後功耗則從0.14kW略微增加到0.17kW，明顯後者更為省電。

對此，重政周之表示，不少人認為冷氣風量調大造成運轉噪音變大就會更耗電，但實際上調降溫度的耗電量高於將風量轉大，這是因為調降溫度會為室外機的壓縮機帶來負載，而壓縮機耗電量占冷氣整體電力的8成。

另外，若長時間吹冷氣，將風力設為自動也是省電小撇步。大金工業測試後指出，假設每天早上8點到晚上7點（11小時）都開著冷氣，在維持弱風的情況，電費約3570日圓（約新台幣730元），但風量設定為自動後，電費變為2580日圓（約新台幣530元），整整省下約200元新台幣。這是因為風力自動可以在短時間內快速降溫至設定溫度，之後保持溫度所需的電力也比較少。

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