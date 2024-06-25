鼓勵男性參與育兒照顧 屏東九如親子館每月辦「父幼日」

「父幼日」加深男性照顧者與幼童之間的親密關。（圖由屏東縣政府社會處提供）

2024/06/25 08:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為鼓勵男性參與家庭育兒照顧工作，屏東縣政府九如親子館每月1次舉辦「父幼日」親子活動，透過豐富有趣的課程，加深男性照顧者與幼童之間的親密關係。

屏縣府社會處表示，男性照顧者的參與不僅有助於促進父子女（祖孫）間的親子關係，也進一步鼓勵男性參與家庭照顧工作。這對於幼童的身心健康發展至關重要，同時也促進了家庭成員間更緊密的連結。

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「父幼日」親子活動課程，限定0至6歲幼童及男性照顧者陪同上課，透過遊戲與課程設計，促進男性照護者與幼童親密互動，學習與幼童相處的方式，在這性別平權的時代，小孩照護工作應該雙親一同分擔。

活動開辦以來，許多爸爸在工作之餘，特地帶著孩子到九如親子館，參加「父幼日」系列活動的親子體能，過程中爸爸跟著幼童一起動動跳跳，帶著幼童嘗試不同的體能活動，也放手讓幼童自己嘗試，爸爸在旁安全防護，成了最堅固的後盾，幼童在這當中不僅提升動作發展與協調能力，也與爸爸有更進一步的互動關係。

未來館方將持續規劃「父幼日」多樣化的活動內容，包含美勞創作、親子烘焙、親子律動、繪本共讀、幼兒體適能等課程，歡迎0至6歲學齡前兒童與男性照顧者，如爸爸、阿公等一同參與，透過有趣且創意的活動，與孩子建立親密互動，學習與孩子相處的技巧。

屏縣府表示，九如親子館是育兒家庭「支持」、「資源」、「放電」及「學習」的地方，室內提供給0至6歲幼兒的使用空間、適合不同年齡層閱讀的繪本，每月還會舉辦各式親子活動及不定期的講座，歡迎爸爸、媽媽或阿公、阿嬤帶著著幼兒邊遊玩邊學習，詳細入館規定及「父幼日」活動場次請搜尋「九如社會福利綜合館」臉書粉絲專頁。

屏東縣政府九如親子館每月1次舉辦「父幼日」親子活動。（圖由屏東縣政府社會處提供）

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