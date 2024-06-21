芳苑長照衛福大樓啟用 0到100歲都照顧

芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓今日舉行落成啟用儀式。（記者陳冠備攝）

2024/06/21 21:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉65歲以上人口占24%，幾乎每4人就1人為高齡人口，為此彰化縣政府向中央申請前瞻建設補助，共斥資7782萬元新建一座含有衛生所、托嬰、親子館及老人日照中心的等設施的衛福社照大樓，今日正式揭牌啟用，預計可收托20名0至2歲嬰幼兒及照顧30名失智或失能長等者。

芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓為地上5層、地下1層建築，樓層規劃地下一樓為不老健身房，地上一樓及二樓為衛生所，三樓為托嬰中心與親子館，四樓及五樓為日照中心；今日舉行落成啟用儀式，縣長王惠美、衛生福利部長照司副司長吳希文、芳苑鄉長林保玲等等地方士紳與會剪綵。

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王惠美表示，全國65歲以上老年人口大約有18.35%，彰化縣老年人口平均為19%，其中芳苑鄉的老年人口更高約24%，為了讓芳苑鄉親有更好的照顧，彰化縣政府向中央爭取補助6681萬、縣府自籌1100萬元，共7782萬元新建這座含有衛生所、托嬰、親子館及老人日照中心的等設施的衛福社照大樓，希望提供芳苑鄉0至100歲民眾，幼有所養、老有所依的服務。

王惠美說，芳苑鄉地形狹長，僅有一棟衛福大樓是不夠的，加上目前育嬰中心因名額有限已額滿，未來預計將於芳苑草湖地區再規劃育嬰與日照中心，希望能滿足芳苑鄉親托育的需求。

彰化縣衛生局表示， 彰化縣政府配合「一國中學區一日照中心」全國政策，積極投入長照服務據點建設，其中針對彰化西南角二林、芳苑、竹塘集大城等四鄉鎮，均新建有托嬰及日照功能的長照衛福大樓，去年四月二林長照衛福大樓啟用，今日芳苑長照衛福大樓也正式啟用，竹塘、大城兩鄉長照衛福大樓預計在今年十一月底陸續啟用，屆時將成為彰化第一個有衛生所暨長照衛福大樓的生活圈。

芳苑長照衛福大樓設有不老健身房，從0歲到100歲的統統照顧得到。（記者陳冠備攝）

芳苑長照衛福大樓內設托嬰中心，可招收20名0~2歲的孩子。（記者陳冠備攝）

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