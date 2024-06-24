噁！ 她把親子館球池木球當腳底按摩器 家長怒轟「沒水準」

女子拿平鎮親子館球池的木球按摩腳底，還直接躺在球池中。（圖取材臉書「爆料公社」）

2024/06/24 15:01

〔記者李容萍／桃園報導〕有家長帶著孩子到桃園市平鎮親子館遊玩，竟看到一名女子用球池幼童玩的木球放在腳下當成按摩器踩，按摩後還把球丟回球池。該位家長的女兒處於口腔期（又稱口慾期）抓到什麼東西都往嘴巴塞，看到此景象表示無法理解，上網爆料氣的直呼「這種沒水準的人，希望能夠限制出入親子館」。市府婦幼局今日對此回應，家長如於親子館發現有不當使用教玩具情形，可回報工作人員處理，也將請親子館加強現場走動管理，避免類似行為再發生。

該家長在臉書社團發文，指稱23日下午帶著7個月的女兒到平鎮親子館球池遊憩，因為幼童正值口腔期抓到什麼東西都往嘴巴塞，發現這名女子雙腳一直在動，一看竟是踩著球池的木球在按摩自己腳底，最後把踩在腳底的兩顆木球丟回去球池，接著踩進球池躺下，看到原PO的女兒靠近還不以為然的說：「不可以吃球球髒髒什麼的」，讓原PO氣的趕快先把女兒抱走。

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該家長提到，在旁邊觀察5分鐘，發現對方根本沒有帶小孩在旁邊；因為親子館一個小孩只能帶兩個大人進去，也跟櫃台人員確認，櫃台人員表示，「球池只有0至6歲來親子館的小朋友才能進去玩陪同的大人是不行的」，讓原PO實在無法理解，PO文希望這種沒水準的人能夠限制出入親子館，別讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。

婦幼局幼兒托育科長蘇美惠指出，為支持家庭育兒，市府建置親子館作為0至6歲育兒家庭共學、共玩的友善場所，因幼兒處在口慾期，如使用親子館教玩具沾溼口水，或使用中發現髒汙，均可放置在口水籃或直接交給工作人員，親子館會統一作清潔消毒。

蘇美惠也說，平鎮親子館球池每週都會清潔消毒，工作人員會將所有木球撈出逐一以酒精清潔，也會將木框內清潔，並以紫外線燈消毒完成，如有嚴重髒汙，則會立即處理，家長如果在親子館內有發現親子不當使用教玩具情形，也可回報工作人員處理，另外也將請親子館人員加強現場走動式服務及管理。

桃園市平鎭親子館。（記者李容萍攝）

桃園市平鎭親子館好好玩，吸引家長帶小朋友前往，圖為球池深受小小孩喜愛。（記者李容萍攝）

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