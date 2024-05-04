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超噁！日男燒肉店露鳥尿啤酒杯 店家怒報警

日本網路近日流傳，有一群男子到位於東京的燒肉店用餐，期間不僅大聲喧嘩，還有人當眾脫褲露出下體，除了做出猥褻動作，甚至有人直接對準啤酒杯尿尿，相關行徑十分惡劣。（圖擷自X）

日本網路近日流傳，有一群男子到位於東京的燒肉店用餐，期間不僅大聲喧嘩，還有人當眾脫褲露出下體，除了做出猥褻動作，甚至有人直接對準啤酒杯尿尿，相關行徑十分惡劣。（圖擷自X）

2024/05/04 12:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本去年以來頻傳有餐廳店家遭到奧客惡搞，包含舔醬油瓶、把舔過的筷子放回筷筒等，不料近日網路又流傳，有男子竟在燒肉店裡當眾脫褲，還直接露出私密部位對著酒杯撒尿，惡劣行徑引發網友撻伐，業者後續也公告表示已報警，強調「針對這種讓顧客不安的行為務必嚴懲」。

綜合媒體報導，日本網路近日流傳，有一群男子到位於東京的燒肉店用餐，期間不僅大聲喧嘩，還有人當眾脫褲露出下體，除了做出猥褻動作，甚至有人直接對準啤酒杯尿尿，行徑十分惡劣。

相關影片在網路瘋傳，讓網友紛紛痛批噁心，留言砲轟「這根本不好笑，應該向店家道歉」、「未經許可可以這樣做嗎？」、「太噁心了，我不想看到它」，也有網友表示「我想知道這些人工作的店家是否也會這樣做」、「這是哪一間居酒屋？我覺得不舒服，不能去」。

本月3日時店家也在官網發出公告，表示在發現影片後已立即將該店暫停營業，並做全面清消，包含店內環境及設備還有餐具，所有的啤酒杯也都全面換新，希望能挽回消費者的信心。

店家也強調，這群男子的行為，已經嚴重影響店家與顧客之間的信賴關係，已有向警方報案，並希望「這種讓顧客不安的行為務必要受到嚴懲」。

日本網路近日流傳，有一群男子到位於東京的燒肉店用餐，期間不僅大聲喧嘩，還有人當眾脫褲露出下體，除了做出猥褻動作，甚至有人直接對準啤酒杯尿尿，相關行徑十分惡劣。（圖擷自X）

日本網路近日流傳，有一群男子到位於東京的燒肉店用餐，期間不僅大聲喧嘩，還有人當眾脫褲露出下體，除了做出猥褻動作，甚至有人直接對準啤酒杯尿尿，相關行徑十分惡劣。（圖擷自X）

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