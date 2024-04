一家8口「假電話訂位+昂貴霸王餐」 萬人協助店家盼逮人

2024/04/22 16:43

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國一家餐廳業者日前在臉書粉專發文,透露有一組誇張的奧客家族來店吃霸王餐,這組奧客由4名大人、4名兒童一共8人組成,他們用餐時專點昂貴的餐點,並累計329英鎊(約新台幣1.2萬元)的消費金額,然而8人在結帳時卻依序用各種藉口逃離餐廳。消息曝光後,高達上萬名網友協助店家轉發,希望早日逮到這家人。

綜合外媒報導,一家專門販售義大利料理的西西里餐廳「Bella Ciao Swansea」,近期在威爾斯第二大城斯萬西(Swansea)開幕。然而業者卻在營業不久後,於20日在臉書粉專發布一篇貼文,同時附上一張未完全打馬賽克的照片,接著業者在文中表明店家慘遭一組奧客光顧,而這組奧客就是照片中的一家8口。

根據餐廳經理瑞斯(Tyrone Reese)描述,這家人點了菜單上最貴的餐點,包括丁骨牛排(T骨),「我老婆說『有點不對勁』,他們點了很多,但又有一些餐點留了一半在盤子裡就讓人收走。」等到這家人吃飽後,其中一名女子到櫃檯準備使用一張簽帳金融卡結帳,但2次刷卡都失敗,於是她對店員聲稱要去拿另一張卡,讓兒子在店等她。

然而女子從門口離開後,就沒有再回來,接著被留下來的兒子也對店員說要去找媽媽拿卡,同樣在離去後就此消失,事後店員試圖以這家人的訂位電話聯繫,卻在這時發現,他們留下的電話號碼是假的,無奈只能向警方報案。業者痛批,這群人根本是蓄意來吃霸王餐,「對任何人這樣做都很噁心,但對新開的餐廳這樣做更糟糕。」

餐廳的臉書貼文曝光後,超過1500則網友留言、近1萬次分享,消息被轉發至群平台「X」(原推特),也吸引了合計1000多萬次觀看數。網友們紛紛以「最卑劣的人」譴責這一家8口,更有網友直白痛罵他們是「人渣」(scum),另有不少人協助店家轉發這家人的照片,希望這群無恥吃霸王餐的奧客能早日被逮捕歸案。

南威爾斯警方發言人則表示,他們已在4月19日晚間9點40分前接獲報案,有關斯萬西城堡街(Castle Street)的一家營業場所客人未付款就離開的事件,目前警方正在調查情況,希望盡速查清涉案者的身份。

It seems this isn't uncommon. Here is Yard restaurant in Cowbridge a few weeks ago. This bill is just under £151. Info discovered by @Williams_Dan10, so well done, Dan.



And remember, all these reports are ALLEDGED, as no one has been charged yet. pic.twitter.com/1lFWpsWQXF