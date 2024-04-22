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一家8口「假電話訂位+昂貴霸王餐」 萬人協助店家盼逮人

英國一家餐廳業者日前在臉書粉專發文，透露有一組誇張的奧客家族來店吃霸王餐，這組奧客由4名大人、4名兒童一共8人組成。（圖擷取自「Bella Ciao Swansea」臉書粉專）

英國一家餐廳業者日前在臉書粉專發文，透露有一組誇張的奧客家族來店吃霸王餐，這組奧客由4名大人、4名兒童一共8人組成。（圖擷取自「Bella Ciao Swansea」臉書粉專）

2024/04/22 16:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一家餐廳業者日前在臉書粉專發文，透露有一組誇張的奧客家族來店吃霸王餐，這組奧客由4名大人、4名兒童一共8人組成，他們用餐時專點昂貴的餐點，並累計329英鎊（約新台幣1.2萬元）的消費金額，然而8人在結帳時卻依序用各種藉口逃離餐廳。消息曝光後，高達上萬名網友協助店家轉發，希望早日逮到這家人。

綜合外媒報導，一家專門販售義大利料理的西西里餐廳「Bella Ciao Swansea」，近期在威爾斯第二大城斯萬西（Swansea）開幕。然而業者卻在營業不久後，於20日在臉書粉專發布一篇貼文，同時附上一張未完全打馬賽克的照片，接著業者在文中表明店家慘遭一組奧客光顧，而這組奧客就是照片中的一家8口。

根據餐廳經理瑞斯（Tyrone Reese）描述，這家人點了菜單上最貴的餐點，包括丁骨牛排（T骨），「我老婆說『有點不對勁』，他們點了很多，但又有一些餐點留了一半在盤子裡就讓人收走。」等到這家人吃飽後，其中一名女子到櫃檯準備使用一張簽帳金融卡結帳，但2次刷卡都失敗，於是她對店員聲稱要去拿另一張卡，讓兒子在店等她。

然而女子從門口離開後，就沒有再回來，接著被留下來的兒子也對店員說要去找媽媽拿卡，同樣在離去後就此消失，事後店員試圖以這家人的訂位電話聯繫，卻在這時發現，他們留下的電話號碼是假的，無奈只能向警方報案。業者痛批，這群人根本是蓄意來吃霸王餐，「對任何人這樣做都很噁心，但對新開的餐廳這樣做更糟糕。」

餐廳的臉書貼文曝光後，超過1500則網友留言、近1萬次分享，消息被轉發至群平台「X」（原推特），也吸引了合計1000多萬次觀看數。網友們紛紛以「最卑劣的人」譴責這一家8口，更有網友直白痛罵他們是「人渣」（scum），另有不少人協助店家轉發這家人的照片，希望這群無恥吃霸王餐的奧客能早日被逮捕歸案。

南威爾斯警方發言人則表示，他們已在4月19日晚間9點40分前接獲報案，有關斯萬西城堡街（Castle Street）的一家營業場所客人未付款就離開的事件，目前警方正在調查情況，希望盡速查清涉案者的身份。

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