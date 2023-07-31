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    日本90歲老夫婦疑「捨不得開冷氣」 雙雙在家中暑死亡

    日本29日傳出一對高齡老夫婦被人發現在家中身亡，警方到場後發現房內相當炎熱，冷氣也並未開啟，因此初步研判夫婦倆疑似是不捨開冷氣，導致不幸中暑身亡。示意圖。（資料照）

    日本29日傳出一對高齡老夫婦被人發現在家中身亡，警方到場後發現房內相當炎熱，冷氣也並未開啟，因此初步研判夫婦倆疑似是不捨開冷氣，導致不幸中暑身亡。示意圖。（資料照）

    2023/07/31 12:05

    〔即時新聞／綜合報導〕近期日本東京已連續超過一週出現高溫35度以上的「猛暑日」，導致各地頻傳熱傷害、甚至死亡的事件。29日就傳出一對高齡老夫婦被人發現在家中身亡，警方到場後發現房內相當炎熱，冷氣也並未開啟，因此初步研判夫婦倆疑似是不捨開冷氣，導致不幸中暑身亡。

    綜合日媒報導，這起事件發生在29日的東京東村山市，91歲山本晉與84歲妻子山本久子，平時2人會在早上去日間照護中心，晚上才會回到家中過夜。然而夫婦倆在29日早上並未如常到日間照護中心報到，工作人員驚覺有異於是上門拜訪。

    報導指出，當工作人員進到夫婦倆家中後，發現2人躺在臥室床上一動也不動，於是立即向警方報案。警方指出，當他們抵達現場後，當場確認2人已死亡，同時發現房間內十分炎熱，冷氣也並未開啟，因此懷疑2人可能是因為中暑因而導致死亡，不過詳細死因仍待釐清。

    根據日本氣象廳的資料顯示，29日當天東京的最氣溫為36度；另外，根據統計日本每年至少會發生20件因中暑導致死亡的職災案例，因此日本勞動局也呼籲，業者應該維持室內溫度，並且讓員工適當補充水分。

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