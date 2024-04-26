俄國運送北韓軍火貨輪「在中國船廠維修」 衛星拍到了

俄國貨輪「安加拉號」（Angara）自2月以來一直停泊在中國浙江省東部的中國私人船廠船塢。（路透）

2024/04/26 00:36

〔中央社〕美國對中國支持俄羅斯攻打烏克蘭日益引以為憂之際，根據路透社取得的衛星影像，中國私人船廠正為一艘據信涉及運送北韓武器到俄國、受到美國制裁的俄國貨輪提供維修。

路透社報導，英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute, RUSI）指出，俄國貨輪「安加拉號」（Angara）自2月以來一直停泊在中國浙江省東部的中國私人船廠船塢。這艘貨輪自去年8月起已將數千個據信裝有北韓彈藥的貨櫃運至俄國港口。

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安加拉號出現在中國船塢，凸顯美國及其盟友試圖切斷俄國軍事和經濟支援所面臨的挑戰。

隨著烏克蘭面臨新一波俄國攻勢以及彈藥短缺問題，美國官員對於中國在俄國戰爭初期受挫後協助俄國重建軍隊，發出越來越嚴厲的警告。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京之際，中國對俄國的支持行動預計會成為首要議題。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）本月曾表示，若北京持續增加對莫斯科當局的支持，華府將不會「坐視不管」。

美國國務院發言人提到，已經透過「可信、公開來源的報告」得知安加拉號目前停泊在中國港口，並已向中國當局提出這項問題。

這名官員表示，「我們呼籲所有成員國履行聯合國安理會第2397號決議案所規定的義務」。這項聯合國決議限制與北韓的貿易，並要求聯合國成員國註銷任何與非法活動有關的船舶登記。

美國國務院發言人表示：「國務卿布林肯本週與中華人民共和國（中國）外交部長王毅會面時將討論一系列問題，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及俄羅斯與朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）的關係。」

皇家聯合軍事研究所近數月來從地球觀測影像公司星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）等業者取得的衛星影像顯示，安加拉號停靠浙江省舟山市鑫亞船舶修造有限公司船塢。這家公司官網表示，它是中國最大民營船舶修理公司。

根據皇家聯合軍事研究所，這艘貨輪2022年5月遭到美國制裁，自去年8月起至少11次在北韓羅津港（Rajin）和俄羅斯港口之間運貨。運用公開來源資料監視北韓規避制裁網絡的皇家聯合軍事研究所，對這艘貨輪進行追蹤。

中國駐華府大使館表示，不清楚與安加拉號有關的細節，強調中國「向來反對片面制裁以及沒有國際法基礎、未獲聯合國安全理事會正式授權的長臂管轄權」。

中國外交部也表示，沒有與此有關的訊息可以提供。

美國和數十個其他國家今年稍早曾經表示，北韓對俄羅斯提供武器「公然」違反安理會多項決議。

皇家聯合軍事研究所研究員柏恩（Joseph Byrne）表示，中國政府應該知道這艘遭到美國制裁的貨輪停靠在境內的船塢。

柏恩說：「如果中國未對安加拉號進行檢查，且讓它在剛維修後離港，這就顯示中國可能不會對俄羅斯船舶採取行動。」

自從俄羅斯2022年2月對烏克蘭展開全面侵略以來，華府就一再要求中國不要在這場戰爭援助莫斯科。

布林肯上週批評中國支持俄羅斯國防工業，強調北京提供武器裝備關鍵零組件，成為目前莫斯科能夠對基輔進行戰爭的主要原因。

俄羅斯外交部和舟山市鑫亞船舶修造有限公司沒有回應置評請求。

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